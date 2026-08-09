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Villen mit Bergblick kaufen in Iskele District, Nordzypern

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Iskele Belediyesi
37
Trikomo
20
Erenkoy Karpaz Belediyesi
6
Spathariko
5
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5 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Berg- und Meerblickvillen in İskele Boğaz İskele ist eine wunderschöne Stadt in Nordzypern, …
$624,105
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Villa in Patriki, Nordzypern
Villa
Patriki, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 136 m²
Etagenzahl 3
adjacent villa with its pool, apartments of 3 floors (3+1), three bedrooms,   3 san. Uzla. O…
$469,913
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Villa 4 zimmer in Vokolida, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Vokolida, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Etagenzahl 1
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
$362,152
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Yialousa, Nordzypern
Villa
Yialousa, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
$184,323
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Villa in Patriki, Nordzypern
Villa
Patriki, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
Villa for 4 hosts, apartments of 2 floors (2+1), two bedrooms, 3 san. Uzla. On the 1st floor…
$315,272
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Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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