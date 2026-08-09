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Villen in Iskele District, Nordzypern

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Iskele Belediyesi
37
Trikomo
20
Erenkoy Karpaz Belediyesi
6
Spathariko
5
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44 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Flamoudi, Nordzypern
UP UP
Villa 6 zimmer
Flamoudi, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Eingebettet zwischen den Bergen und dem Meer. Villa 4+2 komplett eingerichtet in Nordzypern …
$571,355
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 42 m²
Objektbeschreibung: Studio-Apartment in der Royal Life Residence, Nordzypern Komfortables u…
$92,554
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Nils Ott Real Estates
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Villa 5 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 435 m²
Etagenzahl 2
Magnolia Residence besteht aus 5 freistehenden Villen, 6 Doppelhaushälften und 36 Wohnungen …
Preis auf Anfrage
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 zimmer in Gastria, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Gastria, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
4+1 Zweistöckige Villa in Boğaz | Nur 100m zum Meer 🌊🏡Verkauf: freistehende zweistöckige Vil…
$382,949
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Villa 4 zimmer in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Projekt mit einem herrlichen Blick auf das Mittelme…
$744,160
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Land of Dreams Gallery
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Royal Sun Elite Residence | 3+1 Villa 🌴Zum Verkauf: eine geräumige 3+1 Villa in der Wohnanla…
$290,608
MwSt.
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Villa 5 zimmer in Gastria, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Gastria, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
4+1 Zweistöckige Villa in Boğaz | Nur 100m zum Meer 🌊🏡Verkauf: freistehende zweistöckige Vil…
$411,320
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Ecken 3+1 Villa in Sea Pearl Residence — In der Nähe des Pools und des Meeres 🌊🏡In…
$398,763
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 380 m²
Etagenzahl 2
Villen in der Nähe Malerischer Strände in Gazimağusa Nordzypern Gazimağusa ist ein gut entwi…
$571,826
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Villa 4 zimmer in Flamoudi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Flamoudi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern, Meerblick und privater Dachterrasse | Kantara, TatlisuEntdec…
$599,639
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Villa 6 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 564 m²
Etagenzahl 2
Stilvoll gestaltete Villen in Iskele, Nordzypern Nordzypern ist ein friedliches Land, das zu…
$877,766
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 200 m²
Objektbeschreibung: Dieses moderne Doppelhaus steht in einer der beliebtesten Wohnanlagen No…
$854,508
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Nils Ott Real Estates
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Villa 4 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Premium Villa mit Meerblick in Boğaz 🌊🏡Eine außergewöhnliche architektonische Villa auf eine…
$1,06M
MwSt.
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: 2+2 Reihenhaus in der Royal Sun Residence, Nordzypern Dieses komfortabl…
$210,341
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Nils Ott Real Estates
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Villa 5 zimmer in Ayios Ilias, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Ayios Ilias, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Geräumige 3+2 Villa mit Gartenblick und Meerblick — Hilltop Complex 🌴🌊Eine stilvolle 3+2 Dop…
$346,420
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckige 3+1 Villa in Sea Pearl Residence — Nur 400m vom Meer entfernt 🌊🏡Eine gemütliche…
$383,426
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 250 m²
Objektbeschreibung: 3+1 Villa in La Isla Villas, Nordzypern Diese moderne und geräumige Vil…
$460,121
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 46 m²
Objektbeschreibung: Studio-Apartment in Royal Sun, Nordzypern Kompaktes und funktionales St…
$92,576
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Nils Ott Real Estates
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Villa 5 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 296 m²
Etagenzahl 2
Villen in der Nähe der bekannten Strände in İskele Ötüken Nordzypern ist eines der sicherste…
$794,511
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Villa 4 zimmer in Spathariko, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Spathariko, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
3+1 Villa in Eco-Friendly La Isla Villen — Long Beach, Iskele 🌿🌊Eine moderne 3+1 Villa in La…
$539,463
MwSt.
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 308 m²
Etagenzahl 2
Villen in Fußnähe zum Meer in Iskele, Nordzypern Die Region Iskele liegt an der Ostküste Nor…
$549,151
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 272 m²
Etagenzahl 2
Villen in der Nähe der bekannten Strände in İskele Ötüken Nordzypern ist eines der sicherste…
$761,639
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Villa 3 zimmer in Agios Andronikos, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Agios Andronikos, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 120 m²
Eine Villa in Nordzypern wird Ihre Aufmerksamkeit erregen!Ausgezeichnete Qualität Komplex vo…
$499,699
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Berg- und Meerblickvillen in İskele Boğaz İskele ist eine wunderschöne Stadt in Nordzypern, …
$624,105
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Villa 5 zimmer in Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Real estate in Northern Cyprus: luxury villa with a pool and garden in IskeleReal estate in …
$379,771
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Villa 3 zimmer in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches Haus mit großem Grundstück in Karpaz 🌿☀️Ein komplett möbliertes Privathaus steht…
$260,304
MwSt.
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Villa in Bogazi, Nordzypern
Villa
Bogazi, Nordzypern
Fläche 33 m²
Objektbeschreibung: Studio-Apartment in der Abelia Residence, Nordzypern Modernes und gemüt…
$121,642
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 200 m²
Objektbeschreibung: Großzügiges 3+1-Zimmer-Reihenhaus an der Mittelmeerküste mit privatem Ga…
$243,206
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Patriki, Nordzypern
Villa
Patriki, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 136 m²
Etagenzahl 3
adjacent villa with its pool, apartments of 3 floors (3+1), three bedrooms,   3 san. Uzla. O…
$469,913
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Villa 4 zimmer in Vokolida, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Vokolida, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Etagenzahl 1
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
$362,152
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Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

mit Garage
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mit Terrasse
mit Bergblick
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