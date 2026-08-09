Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. İskele District
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Meerblick

Villen am Meer in Iskele District, Nordzypern

;
Iskele Belediyesi
37
Trikomo
20
Erenkoy Karpaz Belediyesi
6
Spathariko
5
Zeig mehr
9 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Projekt mit einem herrlichen Blick auf das Mittelme…
$744,160
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Land of Dreams Gallery
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 4 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Premium Villa mit Meerblick in Boğaz 🌊🏡Eine außergewöhnliche architektonische Villa auf eine…
$1,06M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Ayios Ilias, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Ayios Ilias, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Geräumige 3+2 Villa mit Gartenblick und Meerblick — Hilltop Complex 🌴🌊Eine stilvolle 3+2 Dop…
$346,420
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 308 m²
Etagenzahl 2
Villen in Fußnähe zum Meer in Iskele, Nordzypern Die Region Iskele liegt an der Ostküste Nor…
$549,151
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Berg- und Meerblickvillen in İskele Boğaz İskele ist eine wunderschöne Stadt in Nordzypern, …
$624,105
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches Haus mit großem Grundstück in Karpaz 🌿☀️Ein komplett möbliertes Privathaus steht…
$260,304
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Villa in Patriki, Nordzypern
Villa
Patriki, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 136 m²
Etagenzahl 3
adjacent villa with its pool, apartments of 3 floors (3+1), three bedrooms,   3 san. Uzla. O…
$469,913
Eine Anfrage stellen
Villa in Yialousa, Nordzypern
Villa
Yialousa, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
$184,323
Eine Anfrage stellen
Villa in Patriki, Nordzypern
Villa
Patriki, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
Villa for 4 hosts, apartments of 2 floors (2+1), two bedrooms, 3 san. Uzla. On the 1st floor…
$315,272
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen