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Villen mit Swimmingpool in Iskele District, Nordzypern

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Iskele Belediyesi
37
Trikomo
20
Erenkoy Karpaz Belediyesi
6
Spathariko
5
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12 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Projekt mit einem herrlichen Blick auf das Mittelme…
$744,160
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Royal Sun Elite Residence | 3+1 Villa 🌴Zum Verkauf: eine geräumige 3+1 Villa in der Wohnanla…
$290,608
MwSt.
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Villa 5 zimmer in Gastria, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Gastria, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
4+1 Zweistöckige Villa in Boğaz | Nur 100m zum Meer 🌊🏡Verkauf: freistehende zweistöckige Vil…
$411,320
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Ecken 3+1 Villa in Sea Pearl Residence — In der Nähe des Pools und des Meeres 🌊🏡In…
$398,763
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Villa 4 zimmer in Flamoudi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Flamoudi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern, Meerblick und privater Dachterrasse | Kantara, TatlisuEntdec…
$599,639
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Villa 4 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Premium Villa mit Meerblick in Boğaz 🌊🏡Eine außergewöhnliche architektonische Villa auf eine…
$1,06M
MwSt.
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Villa 5 zimmer in Ayios Ilias, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Ayios Ilias, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Geräumige 3+2 Villa mit Gartenblick und Meerblick — Hilltop Complex 🌴🌊Eine stilvolle 3+2 Dop…
$346,420
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckige 3+1 Villa in Sea Pearl Residence — Nur 400m vom Meer entfernt 🌊🏡Eine gemütliche…
$383,426
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Villa 4 zimmer in Spathariko, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Spathariko, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
3+1 Villa in Eco-Friendly La Isla Villen — Long Beach, Iskele 🌿🌊Eine moderne 3+1 Villa in La…
$539,463
MwSt.
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Villa 3 zimmer in Agios Andronikos, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Agios Andronikos, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 120 m²
Eine Villa in Nordzypern wird Ihre Aufmerksamkeit erregen!Ausgezeichnete Qualität Komplex vo…
$499,699
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Villa 5 zimmer in Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Real estate in Northern Cyprus: luxury villa with a pool and garden in IskeleReal estate in …
$379,771
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Villa 3 zimmer in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches Haus mit großem Grundstück in Karpaz 🌿☀️Ein komplett möbliertes Privathaus steht…
$260,304
MwSt.
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Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

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