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Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in Iskele District, Nordzypern

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Iskele Belediyesi
230
Trikomo
204
Bogazi
7
Gastria
6
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54 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 6/7
Studio mit Meerblick 200m vom Strand entfernt — Park Residence, Long Beach 🌊Ein helles Studi…
$90,611
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Monarga, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Monarga, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/14
Studio Apartment in Abelia Residence, Boğaz 🌊Ein gemütliches voll möbliertes Studio-Apartmen…
$69,590
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/8
Im Bereich Iskele Long Beach gehört unser Projekt zu den Sonderprojekten, die das moderne Wo…
$111,965
MwSt.
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TekceTekce
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1
Möblierte Studio in Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊Eine gemütliche Studio-Wohnung is…
$85,549
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Gastria, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Gastria, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Studio mit schlafender Nische in einem renommierten Küstenkomplex 🌊Zum Verkauf: ein stilvoll…
$96,808
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 5/17
Studio Apartment mit Meerblick in Riverside Life, Long Beach 🌅Ein Studio-Apartment mit herrl…
$101,708
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 25/31
High-Floor Studio mit Meerblick — Grand Sapphire, Long Beach 🌊Ein stilvolles Studio-Apartmen…
$152,004
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Fertig Studio mit Schlaf Niche & Pantheon View — Caesar Resort III 🌊🏖Ein stilvolles Studio m…
$142,793
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 11/13
Helles Studio im 11. Stock — Edelweiss, Long Beach 🌊🌴Eine gemütliche und helle Studiowohnung…
$82,414
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Studio in Trikomo, Nordzypern
Studio
Trikomo, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/4
Ein Studio-Apartment steht zum Verkauf in der Royal Sun-Komplex Iskele.Blick: mit Blick auf …
$70,697
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Gemütliches Studio im Erdgeschoss im Caesar Resort I 🌴☀️Zum Verkauf ein helles und gemütlich…
$98,334
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 22/31
High-Floor Studio mit Meerblick — Grand Sapphire, Long Beach 🌊Ein stilvolles Studio-Apartmen…
$150,465
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Monarga, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Monarga, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 12/12
Studio in Abelia Residenz im 12. Stock, MeerblickVoll möblierte, kostenpflichtige Steuern2.0…
$104,385
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 4/17
Riverside Life | River Corner Block | 1+0🌴Zum Verkauf: Studio mit Poolblick in Riverside Lif…
$103,896
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 6
Helles Studio mit Balkon — Caesar Resort III, Long Beach 🌊🏖Ein helles Studio-Apartment in Ca…
$65,397
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Studio 1 zimmer in Agios Theodoros, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Theodoros, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/3
Stylish Sea View Studio — Thalassa Beach Resort, First Line 🌊Ein stilvolles Studio-Apartment…
$87,763
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 6
Dieses moderne Wohnprojekt befindet sich im Bereich Iskele Long Beach und ist für seine Lage…
$105,261
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1
Studio zum Verkauf in Caesar Resort — Block Marcus (Caesar II) 🌊✨Eine gemütliche 48 m2 Studi…
$72,886
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/15
Ready Studio in Sky Deluxia Life — Long Beach 🌊Ein voll möbliertes und einsatzbereites Studi…
$104,874
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
Cozy Studio Nur 5 Minuten vom Long Beach 🌴🌊Wohnung zum Verkauf in der komplett fertiggestell…
$72,105
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 4
Fully Furnished Studio at an Exceptional Price in Caesar Resort III 🌴✨ A bright and fully…
$56,750
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 6/12
Designer-Studio 0+1 im Caesar Resort & SPA, Long Beach Stilvolles, modernes Studio mit Pr…
$64,442
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 14
Erdgeschoss-Studio in Royal Life Residence — Long Beach 🌊☀️Eine helle Studio-Wohnung zum Ver…
$73,583
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 6/11
Möbliertes Studio zum Verkauf im Caesar Resort, Phase 3, Gallus Haus, Iskele Etage: 6 …
$64,277
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/13
Das Bellagio-Projekt befindet sich in der Region Iskele Long Beach und gehört zu den bemerke…
$127,385
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Designer Studio in Caesar Resort II — In Bewegung 🌴✨Ein stilvolles Studio-Apartment steht zu…
$62,682
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/11
Zum Verkauf steht ein gemütliches Studio im Wohnkomplex Caesar Resort, Block Aspasianus, in …
$60,260
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
Studio mit Niche und Pool Blick in Caesar Resort III 🌴🏊Ein stilvolles Studio-Apartment mit e…
$87,537
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 4
Gemütliches Studio in Caesar Resort I - Umzug bereit 🌴✨Ein helles Studio-Apartment steht zum…
$86,962
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Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
Studio zum Verkauf in Caesar Resort — Block Aspasianus (Caesar III) 🌊✨Eine gemütliche 40 m2 …
$62,529
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Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

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