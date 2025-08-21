Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. İskele District
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Studio-Wohnungen am See in Iskele District, Nordzypern

Iskele Belediyesi
185
Trikomo
166
Bogazi
6
Bogazi
4
Zeig mehr
2 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$160,344
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Über das Projekt: Ocean Life Residence ist ein Meeresrandprojekt der Noyanlar Group, nur 60…
$104,572
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen