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Studio-Wohnungen in Trikomo, Nordzypern

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204 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/16
Studio-Wohnung in Royal Life (Poseidon), Nordzypern Vollständig möbliert mit allen Hau…
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/15
Ready Studio in Sky Deluxia Life — Long Beach 🌊Ein voll möbliertes und einsatzbereites Studi…
$104,874
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
Studio mit Niche und Pool Blick in Caesar Resort III 🌴🏊Ein stilvolles Studio-Apartment mit e…
$87,537
MwSt.
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TekceTekce
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 13/16
$178,654
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 7/16
$146,048
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 18/22
$193,599
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/11
Zum Verkauf steht ein gemütliches Studio im Wohnkomplex Caesar Resort, Block Aspasianus, in …
$60,260
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 12/16
$163,031
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 21/22
Preis auf Anfrage
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 19/22
$196,995
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 6
möblierte Studiowohnung in Caesar Resort — Long Beach 🌊Ein gemütliches Studio-Apartment in C…
$73,746
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 12/16
$175,258
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 20/22
$200,392
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
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Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 8/16
$160,313
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Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 14/16
$169,824
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
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Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 9
Gemütliches Studio auf der 9. Etage — Caesar Resort IV, Long Beach 🌊🏖Eine helle und gemütlic…
$70,255
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!…
$72,797
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
Cozy Studio Nur 5 Minuten vom Long Beach 🌴🌊Wohnung zum Verkauf in der komplett fertiggestell…
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Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Designer Studio in Caesar Resort II — In Bewegung 🌴✨Ein stilvolles Studio-Apartment steht zu…
$62,682
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Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 5/14
Studio mit Meerblick auf der 5. Etage — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Eine helle und ge…
$75,898
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/16
$129,066
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Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 12/22
$175,937
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Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 13/16
$178,654
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Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 11/16
$171,861
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 12/16
$177,296
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Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 11/22
$169,144
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Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1
Cozy Studio Apartment with Balcony in Caesar Resort III 🌴☀️ A bright and fully furnished …
$72,598
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Fläche 45 m²
Stockwerk 11/16
$170,503
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Fläche 36 m²
Stockwerk 14/22
$183,409
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Fläche 36 m²
Stockwerk 8/16
$149,445
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