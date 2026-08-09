Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. İskele District
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Meerblick

Studio-Wohnungen am Meer in Iskele District, Nordzypern

;
Iskele Belediyesi
230
Trikomo
204
Bogazi
7
Gastria
6
Zeig mehr
36 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 6/7
Studio mit Meerblick 200m vom Strand entfernt — Park Residence, Long Beach 🌊Ein helles Studi…
$90,611
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/8
Im Bereich Iskele Long Beach gehört unser Projekt zu den Sonderprojekten, die das moderne Wo…
$111,965
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 5/17
Studio Apartment mit Meerblick in Riverside Life, Long Beach 🌅Ein Studio-Apartment mit herrl…
$101,708
MwSt.
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 25/31
High-Floor Studio mit Meerblick — Grand Sapphire, Long Beach 🌊Ein stilvolles Studio-Apartmen…
$152,004
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 22/31
High-Floor Studio mit Meerblick — Grand Sapphire, Long Beach 🌊Ein stilvolles Studio-Apartmen…
$150,465
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Monarga, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Monarga, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 12/12
Studio in Abelia Residenz im 12. Stock, MeerblickVoll möblierte, kostenpflichtige Steuern2.0…
$104,385
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Agios Theodoros, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Theodoros, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/3
Stylish Sea View Studio — Thalassa Beach Resort, First Line 🌊Ein stilvolles Studio-Apartment…
$87,763
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 6
Dieses moderne Wohnprojekt befindet sich im Bereich Iskele Long Beach und ist für seine Lage…
$105,261
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/15
Ready Studio in Sky Deluxia Life — Long Beach 🌊Ein voll möbliertes und einsatzbereites Studi…
$104,874
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/13
Das Bellagio-Projekt befindet sich in der Region Iskele Long Beach und gehört zu den bemerke…
$127,385
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Gastria, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Gastria, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2
Sea View Studio mit schlafender Nische in Caesar Blue 🌊✨Ein helles Studio-Apartment mit eine…
$96,808
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 7/14
Gemütliches Meer Studio in Royal Life Residence ansehen 🌊☀️Eine helle und gemütliche Studiow…
$75,087
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 10/14
Sea View Studio on the 10th Floor in Royal Life Residence 🌊☀️ A bright studio apartment i…
$82,897
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
FOUR SEASONS LIFE III Nordzypern Iskele Bogaz Exklusives Strandresort mit direktem Meerz…
$221,430
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ISB Global Immobilien
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Studio 1 zimmer in Monarga, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Monarga, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 11/13
Studio in der Abelia Residence, Iskele, Nordzypern — erste Strandlinie Studio im 11. Stoc…
$77,668
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nordzypern & Georgien Etazhi
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Studio 1 zimmer in Gastria, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Gastria, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 6
Cozy Sea View Studio in Caesar Blue 🌊✨Ein stilvolles und komplett eingerichtetes Studio-Apar…
$97,175
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 5/14
Studio mit Meerblick auf der 5. Etage — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Eine helle und ge…
$75,898
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 5/14
Studio mit Meerblick auf der 5. Etage — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Eine helle und ge…
$81,791
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 9/17
Studiowohnung im 9. Stock mit Meerblick — Riverside Life, Long Beach 🌊Dieses Studio-Apartmen…
$103,896
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Ayios Ilias, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Ayios Ilias, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
$143,053
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 7/13
Die Wohnung ist unmöbliert   mit ausgestatteter Küche und Bad und einer Terrasse mit Pool- u…
$80,641
Eine Anfrage stellen
Studio in Bogazi, Nordzypern
Studio
Bogazi, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 10
Studio with a total area of ​​50 sq.m, balcony 9 sq.m, as well as studios with a niche. The …
$165,593
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
studio   54 m ² with ragant income and reverse ransom. The best offer   for investors: 25 y…
$163,099
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Studio 1 zimmer in Ayios Ilias, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Ayios Ilias, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Courtyard Platinum Campaign 1 – Rental Guarantee Campaign Process Va…
$143,053
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 22
Description   a premium class complex, with a casino and a hotel 400 m from the se…
$187,681
Eine Anfrage stellen
Studio in Trikomo, Nordzypern
Studio
Trikomo, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/11
Studio in the house Alexius, 51 sq.m, balcony 8.2 sq.m. Everything is given in the finish:  …
$149,054
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 1
"Uw droomhuis, op uw manier: flexibele financieringsopties die u op de eerste plaats zetten!…
$223,447
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
$142,054
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/9
Kannst du einen Platz im Paradies kaufen? Vielleicht, aber kein Ort, aber komfortable Apartm…
$76,495
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 1
"Ihr Traumhaus, Ihre Art: Flexible Finanzierungsoptionen, bei denen Sie an erster Stelle ste…
$223,447
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen