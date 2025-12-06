  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Girne District
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Girne District, Nordzypern

Kyrenia
2
Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Girne Belediyesi
7
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Hüttendorf CASA DEL MARE
Hüttendorf CASA DEL MARE
Hüttendorf CASA DEL MARE
Hüttendorf CASA DEL MARE
Hüttendorf CASA DEL MARE
Hüttendorf CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$201,821
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 45–115 m²
4 Immobilienobjekte 4
Technische Eigenschaften: • STUDIO, 1,2,3, 4 SPALKS  • Küche und Wohnzimmer • Luxustoilette – Bodenfliesen und Keramik im Badezimmer • Luxus ausgestattete Küche • Einbauschrank • Balkon • Doppelverglaste Fenster • Verbund- und Glasfassade Boot • Zentrales Wasser…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.0 – 115.0
105,119 – 253,460
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Agios Georgios, Nordzypern
von
$549,129
Karaglanolu Villas ist ein exklusives Angebot für diejenigen, die von modernen Unterkünften auf der schönen Insel Zypern träumen. Dieser einzigartige Komplex besteht aus nur 6 schlüsselfertigen Villen, bietet einen hohen Komfort und Zugänglichkeit zu allen notwendigen Annehmlichkeiten. In ei…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Ftericha, Nordzypern
von
$523,074
Etagenzahl 2
ZAHLUNGSPOLITIK60 %WACHUNG40 % INSTALLATIONEN IN 48 MONATS
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Kazafani, Nordzypern
von
$784,679
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$686,127
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Luxusvilla 4+1 mit Schwimmbad, Hamam und Sauna in ChatalkaWir bieten Ihnen eine Luxusvilla im Stil des Klassikers von 250 m2 mit Panoramablick auf das Mittelmeer. Dieses Haus ist für diejenigen geschaffen, die Komfort, Prestige und Privatsphäre zu schätzen wissen.Hauptmerkmale:4 geräumige Sc…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$573,783
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 1
Fläche 390 m²
1 Immobilienobjekt 1
Zum Verkauf Villa 390m2 mit privatem Pool 400m vom Meer!🌊 Eine einzigartige Gelegenheit, der Besitzer einer luxuriösen 3-Zimmer-Villa mit einem privaten Pool nur 400 Meter vom Meer!Über das Projekt🏡 THE ONE ist ein exklusiver Komplex von 19 Residenzen in der prestigeträchtigen Gegend von Eas…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$449,857
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Willkommen bei Sea & Hills Villas, einem exklusiven Immobilienprojekt im Herzen von Esentepe, das unvergleichlichen Luxus und Ruhe bietet. In unmittelbarer Nähe zu zahlreichen Annehmlichkeiten wie Restaurants, Geschäften, Apotheken, dem Dorf Esentepe und atemberaubenden Stränden gelegen, ist…
Immobilienagentur
Esentepe Blue Investment
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Hüttendorf Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Hüttendorf Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Hüttendorf Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Hüttendorf Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Hüttendorf Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$316,969
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 150 m²
1 Immobilienobjekt 1
Der Wohnkomplex befindet sich im Dorf Alsanjak in der Gegend von Kyrenia ( in 15 Minuten. Rides ), nur wenige Gehminuten von den Hotels und Casinos Merit und Oris Beach entfernt. Das Viertel Alsanjak ist das beliebteste für Einwanderer aus dem postsowjetischen Raum und bekannt für eine groß…
Immobilienagentur
Just Prime Homes
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Hüttendorf Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Hüttendorf Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Hüttendorf Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Hüttendorf Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Hüttendorf Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$274,566
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 1
Exklusive Wohnanlage mit Villen und Bungalows zum Preis einer Wohnung (in Esentepe)Über das Projekt:Der Komplex besteht aus 20 einzigartigen Villen und Bungalows auf einem natürlichen Hügel, die atemberaubende Aussicht und Privatsphäre bietet. Die Villen auf der zweiten Linie sind höher als …
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Karavas, Nordzypern
von
$440,682
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 30
Im Herzen von Kyrenia / Lapta erwartet Sie ein privilegiertes Leben! Das Projekt, das 30 2 + 1 Twin Villas und 2 4 + 1 Villas umfasst, bietet mit seiner Lage im Stadtzentrum viele Vorteile. Begrüßen Sie ein privilegiertes Leben im Stadtzentrum von Kyrenia / Lapta! Das Projekt, das mit sein…
Immobilienagentur
Evohe Real Estate & Property Consultancy
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Hüttendorf Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Hüttendorf Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Hüttendorf Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Hüttendorf Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Hüttendorf Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$269,874
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Alpino Island – exklusive Villen mit Panoramablick auf das Meer und die BergeStandort: Lapta400 Meter zum MeerPanoramablick auf das Meer und die BergeDirekter Zugang zur Promenade mit einer Länge von 5 km10km nach KyreniaÜber das ProjektAlpino Island ist eine einzigartige Wohnanlage in einer…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf BAHAMAS HOMES
Hüttendorf BAHAMAS HOMES
Hüttendorf BAHAMAS HOMES
Hüttendorf BAHAMAS HOMES
Hüttendorf BAHAMAS HOMES
Hüttendorf BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 78 m²
1 Immobilienobjekt 1
Super Komplex mit Blick auf das Mittelmeer - “ Bahamas ” Der Komplex befindet sich in der Nähe der Stadt Kyrenia und des berühmten Alagadi-Strandes. Restaurants, Geschäfte und alle notwendigen Infrastrukturen befinden sich ebenfalls in der Nähe. In der Nähe befindet sich der 18-Loch-GO…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
1,021
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Akol Marine - 24 villy u morya
Hüttendorf Akol Marine - 24 villy u morya
Hüttendorf Akol Marine - 24 villy u morya
Hüttendorf Akol Marine - 24 villy u morya
Hüttendorf Akol Marine - 24 villy u morya
Hüttendorf Akol Marine - 24 villy u morya
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$215,359
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Akol Marine - 24 Villen am MeerStandort: Yeni Erenkoy45 Minuten nach Iskele60 Minuten nach Famagusta60 Minuten zum Flughafen Ercan80 Minuten nach KyreniaÜber das ProjektAkol Marine ist eine Sammlung von 24 exklusiven Zwillingsvillen mit Panoramablick auf das Meer. Das Projekt befindet sich n…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Kazafani, Nordzypern
von
$1,93M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Die wichtigsten Vorteile von Villa Bella:Ausgezeichnete Lage: Die Villa liegt nur 1500 Meter vom Meer entfernt, was es zu einem idealen Ort für Strandliebhaber und aktiven Lebensstil macht. Bellapais ist ein ruhiges und malerisches Dorf, aber es liegt in der Nähe der pulsierenden Stadt Kyren…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Top-Investition! 4+1 Villa nur 50 Meter vom Meer entfernt!
Hüttendorf Top-Investition! 4+1 Villa nur 50 Meter vom Meer entfernt!
Hüttendorf Top-Investition! 4+1 Villa nur 50 Meter vom Meer entfernt!
Hüttendorf Top-Investition! 4+1 Villa nur 50 Meter vom Meer entfernt!
Hüttendorf Top-Investition! 4+1 Villa nur 50 Meter vom Meer entfernt!
Hüttendorf Top-Investition! 4+1 Villa nur 50 Meter vom Meer entfernt!
Vasilia, Nordzypern
von
$594,467
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Ein Ferienhaus-Komplex mit 20 Villen direkt am Meer! Freistehende 4+1 Villen mit privatem Pool. Die Wohnanlage befindet sich nur 50 Meter vom Meer und dem neuen öffentlichen Strand im Stadtteil Karşıyaka entfernt (die BESTE Gegend für INVESTITIONEN zurzeit!). Jede Villa besteht aus 4 Sc…
Immobilienagentur
North Symbol
Eine Anfrage stellen
