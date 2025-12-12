  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Catalkoy Esentepe Belediyesi, Nordzypern

Agios Epiktitos
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Alle anzeigen Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$449,857
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Willkommen bei Sea & Hills Villas, einem exklusiven Immobilienprojekt im Herzen von Esentepe, das unvergleichlichen Luxus und Ruhe bietet. In unmittelbarer Nähe zu zahlreichen Annehmlichkeiten wie Restaurants, Geschäften, Apotheken, dem Dorf Esentepe und atemberaubenden Stränden gelegen, ist…
Immobilienagentur
Esentepe Blue Investment
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Hüttendorf Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Hüttendorf Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Hüttendorf Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Hüttendorf Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Alle anzeigen Hüttendorf Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Hüttendorf Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$274,566
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 1
Exklusive Wohnanlage mit Villen und Bungalows zum Preis einer Wohnung (in Esentepe)Über das Projekt:Der Komplex besteht aus 20 einzigartigen Villen und Bungalows auf einem natürlichen Hügel, die atemberaubende Aussicht und Privatsphäre bietet. Die Villen auf der zweiten Linie sind höher als …
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Alle anzeigen Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$573,783
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 1
Fläche 390 m²
1 Immobilienobjekt 1
Zum Verkauf Villa 390m2 mit privatem Pool 400m vom Meer!🌊 Eine einzigartige Gelegenheit, der Besitzer einer luxuriösen 3-Zimmer-Villa mit einem privaten Pool nur 400 Meter vom Meer!Über das Projekt🏡 THE ONE ist ein exklusiver Komplex von 19 Residenzen in der prestigeträchtigen Gegend von Eas…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Hüttendorf Akol Marine - 24 villy u morya
Hüttendorf Akol Marine - 24 villy u morya
Hüttendorf Akol Marine - 24 villy u morya
Hüttendorf Akol Marine - 24 villy u morya
Hüttendorf Akol Marine - 24 villy u morya
Alle anzeigen Hüttendorf Akol Marine - 24 villy u morya
Hüttendorf Akol Marine - 24 villy u morya
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$215,359
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Akol Marine - 24 Villen am MeerStandort: Yeni Erenkoy45 Minuten nach Iskele60 Minuten nach Famagusta60 Minuten zum Flughafen Ercan80 Minuten nach KyreniaÜber das ProjektAkol Marine ist eine Sammlung von 24 exklusiven Zwillingsvillen mit Panoramablick auf das Meer. Das Projekt befindet sich n…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Alle anzeigen Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$686,127
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Luxusvilla 4+1 mit Schwimmbad, Hamam und Sauna in ChatalkaWir bieten Ihnen eine Luxusvilla im Stil des Klassikers von 250 m2 mit Panoramablick auf das Mittelmeer. Dieses Haus ist für diejenigen geschaffen, die Komfort, Prestige und Privatsphäre zu schätzen wissen.Hauptmerkmale:4 geräumige Sc…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen