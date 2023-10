Kyrenia, Nordzypern

von €683,249

310 m² 1

Kapitulation vor: 2023

ID: CP-649 STANDORT: Zypern/ Girne - Entfernung zum Meer -300M - Entfernung zum Lefkoşa- 25 km - Flughafen Ercan -40 km VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 4+1 - 310 m2 ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: Dezember 2023 AUSSTATTUNG: BARBEQUE-ARBEITSPLATZ SCHWIMMBECKEN AUTOPARK Zahlungsbedingungen: Kaufen Sie Ihre Traumimmobilie in einfachen und bequemen Raten bis zu 42 Monaten und beziehen Sie Ihre Immobilie bereits 1 Jahr vor der Abzahlung der Raten Über Zypern/ Girne : Gewerbeimmobilien in Kyrenia, einer der am weitesten entwickelten Städte der Insel Zypern sowohl im Hinblick auf den Tourismus als auch auf das Geschäftsnetz, liegen in fußläufiger Entfernung zu allen sozialen Annehmlichkeiten. Als entwickelte Stadt beherbergt Kyrenia fünf Universitäten und fast einhundert Hotels. Online-Besichtigungstour: Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen unverbindlichen Termin für ein Live-Video-Call, Wir nehmen das Objekt/den Standort live vor Ort per Videoanruf auf, so dass Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen können.