Hüttendorf Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe

Exklusive Wohnanlage mit Villen und Bungalows zum Preis einer Wohnung (in Esentepe)

Über das Projekt:

Der Komplex besteht aus 20 einzigartigen Villen und Bungalows auf einem natürlichen Hügel, die atemberaubende Aussicht und Privatsphäre bietet. Die Villen auf der zweiten Linie sind höher als die Bungalows auf der ersten Linie, die ein Gefühl von Weite und Freiheit schafft.

🔹 Villen 3+1 (zweigeschossig):

- Geschlossene Fläche: ~110 m2.

- Grundstück: 220-250 m2 mit eigenem Garten.

- Ja. Zusätzlich: die Möglichkeit, einen Pool von 12,5 m2 zu installieren.

🔹 Bungalows 2+1 (Eingeschoss):

- Geschlossene Fläche: ~100 m2.

- Grundstück: 220-250 m2 mit eigenem Garten.

- Inklusive: 5 Einheiten Haushaltsgeräte.

🌿 Eigenschaften des Komplexes:

- Natürliche Höhe: Villen sind höher gelegen, was einen herrlichen Blick und ein Gefühl der Privatsphäre bietet.

Eigener Garten in jeder Villa: schaffen Sie Ihre eigene grüne Ecke für Entspannung und Inspiration.

Schwimmbad: die Möglichkeit, Ihr Haus mit einem Schwimmbad für einen perfekten Urlaub zu ergänzen.

Vorteile der Lage:

- Ruhige und prestigeträchtige Gegend von Esentepe.

- Entwickelte Infrastruktur: Geschäfte, Cafés, Parks und Erholungsgebiete zu Fuß erreichbar.

Das Management-Unternehmen kümmert sich um alle Fragen der Wartung Ihrer Villa und Ausleihen, auf Ihre Anfrage.

Die Einzigartigkeit des Projekts:

- Das Hotel liegt in der renommiertesten Gegend in Nordzypern - Esentepe.

- Nur 5 Minuten zum großen berühmten ganz Europa Golf Club mit einem schönen Strandclub am Strand.

📅 Lieferdatum: September 2027.

Warum dieses Projekt?

- Individualität: Jede Villa und Bungalow ist entworfen, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Natur und Komfort: Naturlandschaft und private Gärten schaffen eine Atmosphäre der Harmonie.

Raten für 3 Jahre mit einem anfänglichen Beitrag von nur 35 %



Preis ab 250.000 EUR

Verpassen Sie nicht die Chance, Teil dieses einzigartigen Projekts zu sein! Kontaktieren Sie uns, um mehr über Ihr zukünftiges Zuhause heute zu erfahren. 🏡✨