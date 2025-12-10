  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Nordzypern

Hüttendorf Top-Investition! 4+1 Villa nur 50 Meter vom Meer entfernt!
Hüttendorf Top-Investition! 4+1 Villa nur 50 Meter vom Meer entfernt!
Vasilia, Nordzypern
von
$594,467
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Ein Ferienhaus-Komplex mit 20 Villen direkt am Meer! Freistehende 4+1 Villen mit privatem Pool. Die Wohnanlage befindet sich nur 50 Meter vom Meer und dem neuen öffentlichen Strand im Stadtteil Karşıyaka entfernt (die BESTE Gegend für INVESTITIONEN zurzeit!). Jede Villa besteht aus 4 Sc…
North Symbol
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Karavas, Nordzypern
von
$440,682
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 30
Im Herzen von Kyrenia / Lapta erwartet Sie ein privilegiertes Leben! Das Projekt, das 30 2 + 1 Twin Villas und 2 4 + 1 Villas umfasst, bietet mit seiner Lage im Stadtzentrum viele Vorteile. Begrüßen Sie ein privilegiertes Leben im Stadtzentrum von Kyrenia / Lapta! Das Projekt, das mit sein…
Evohe Real Estate & Property Consultancy
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Ftericha, Nordzypern
von
$523,074
Etagenzahl 2
ZAHLUNGSPOLITIK60 %WACHUNG40 % INSTALLATIONEN IN 48 MONATS
THE HUB PROPERTY LTD
