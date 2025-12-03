  1. Realting.com
Neubau Häuser in Girne Belediyesi, Nordzypern

Kyrenia
Hüttendorf BAHAMAS HOMES
Hüttendorf BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 78 m²
Super Komplex mit Blick auf das Mittelmeer - " Bahamas " Der Komplex befindet sich in der Nähe der Stadt Kyrenia und des berühmten Alagadi-Strandes. Restaurants, Geschäfte und alle notwendigen Infrastrukturen befinden sich ebenfalls in der Nähe. In der Nähe befindet sich der 18-Loch-GO…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Hüttendorf Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Hüttendorf Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Girne Belediyesi, Nordzypern
$316,969
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 150 m²
Der Wohnkomplex befindet sich im Dorf Alsanjak in der Gegend von Kyrenia ( in 15 Minuten. Rides ), nur wenige Gehminuten von den Hotels und Casinos Merit und Oris Beach entfernt. Das Viertel Alsanjak ist das beliebteste für Einwanderer aus dem postsowjetischen Raum und bekannt für eine groß…
Immobilienagentur
Just Prime Homes
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Agios Georgios, Nordzypern
$549,129
Karaglanolu Villas ist ein exklusives Angebot für diejenigen, die von modernen Unterkünften auf der schönen Insel Zypern träumen. Dieser einzigartige Komplex besteht aus nur 6 schlüsselfertigen Villen, bietet einen hohen Komfort und Zugänglichkeit zu allen notwendigen Annehmlichkeiten. In ei…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Kazafani, Nordzypern
$784,679
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Villa Bella
Villa Bella
Kazafani, Nordzypern
$1,93M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Die wichtigsten Vorteile von Villa Bella:Ausgezeichnete Lage: Die Villa liegt nur 1500 Meter vom Meer entfernt, was es zu einem idealen Ort für Strandliebhaber und aktiven Lebensstil macht. Bellapais ist ein ruhiges und malerisches Dorf, aber es liegt in der Nähe der pulsierenden Stadt Kyren…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Girne Belediyesi, Nordzypern
$269,874
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Alpino Island – exklusive Villen mit Panoramablick auf das Meer und die BergeStandort: Lapta400 Meter zum MeerPanoramablick auf das Meer und die BergeDirekter Zugang zur Promenade mit einer Länge von 5 km10km nach KyreniaÜber das ProjektAlpino Island ist eine einzigartige Wohnanlage in einer…
Immobilienagentur
GP real estate
Hüttendorf CASA DEL MARE
Hüttendorf CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Nordzypern
$201,821
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 45–115 m²
Technische Eigenschaften: • STUDIO, 1,2,3, 4 SPALKS  • Küche und Wohnzimmer • Luxustoilette – Bodenfliesen und Keramik im Badezimmer • Luxus ausgestattete Küche • Einbauschrank • Balkon • Doppelverglaste Fenster • Verbund- und Glasfassade Boot • Zentrales Wasser…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
