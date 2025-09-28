Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Nordzypern
  3. Girne District
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Golfplatz

Häuser in der Nähe des Golfclubs in Girne District, Nordzypern

Kyrenia
36
Girne Belediyesi
176
Catalkoy Esentepe Belediyesi
78
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
65
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 2
Moderne Luxusresidenzen am Meer!   Östlich von Girne (Kyrenia), im malerischen Stadtte…
$726,266
