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Stadthäuser in Girne District, Nordzypern

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Girne Belediyesi
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Kyrenia
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Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
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14 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Investitionshäuser in einem Projekt mit Pool in Meeresnähe in Nordzypern Girne Girne ist ein…
$219,846
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Reihenhaus 3 zimmer in Chartzia, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Chartzia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 159 m²
Stockwerk 1/3
Exklusives Angebot - Stadthaus 2+1 in drei Etagen mit Garten und DachterrasseDas ObjektForma…
$262,900
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Reihenhaus 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
Villen mit hohem Mieteinnahmepotenzial in Fremdwährung in Girne Alsancak Die Villen zum Verk…
$305,279
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus 3 zimmer in Bellapais, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Bellapais, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Modern townhouse with Turkish title in Orchid Kyrenia, Bellapais — an ideal home for a comfo…
$393,096
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Reihenhaus 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Duplex-Häuser in Strandnähe in Karaoğlanoğlu, Girne, zu verkaufen Diese Häuser befinden sich…
$541,058
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Reihenhaus 3 zimmer in Vasilia, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Vasilia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Neues einzigartiges, bezugsfertiges Projekt Hervorragend gelegen, nur 300 Meter vom Meer un…
$233,523
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Reihenhaus 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Duplex-Häuser in Strandnähe in Karaoğlanoğlu, Girne, zu verkaufen Diese Häuser befinden sich…
$605,912
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Reihenhaus 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Doppelhaushälften 100 m vom Meer entfernt in Girne Girne, eine der beliebtesten Wohngegenden…
$266,157
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Reihenhaus 3 zimmer in Lapithos, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Lapithos, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/2
Townhouse 2+1 mit Installationen bis 3 Jahre!Zu Ihrer Aufmerksamkeit bieten wir ein Stadthau…
$317,948
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Reihenhaus 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Doppelhaushälften 100 m vom Meer entfernt in Girne Girne, eine der beliebtesten Wohngegenden…
$337,479
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Reihenhaus in Agios Amvrosios, Nordzypern
Reihenhaus
Agios Amvrosios, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
The residential complex is located in the village of Alsancak in the Kyrenia area (15 minute…
$319,955
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Reihenhaus in Lapithos, Nordzypern
Reihenhaus
Lapithos, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
$425,420
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Reihenhaus in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus
Girne Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
The residential complex is located in the village of Alsancak in the Kyrenia area (15 minute…
$319,955
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Reihenhaus 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
$291,844
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Аталанта
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