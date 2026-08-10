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Häuser mit Swimmingpool in Girne District, Nordzypern

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Kyrenia
34
Girne Belediyesi
182
Catalkoy Esentepe Belediyesi
89
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
62
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35 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Chartzia, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Chartzia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Der Kauf von 3 + 1 Villa in Esentepe Sun Valley wird Ihre Aufmerksamkeit erregen!Luxusvilla …
$866,145
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Villa 3 zimmer in Chartzia, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Chartzia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 500 m²
🌄 Villa 3+1 mit einem Grundstück von 500 m2 und einer Dachterrasse im Stadtteil Karagach, Ky…
$251,848
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Etagenzahl 2
Moderne und luxuriöse Villa zum Sekundärverkauf mit 5 Schlafzimmern + voll möbliert + Infini…
$850,442
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Villa 5 zimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla am Meer in Çatalköy — Nord LAND Villen 🌊🏡Eine exklusive 4-Zimmer-Wohnung ist im r…
$1,28M
MwSt.
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Bungalow 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
LA CASALIA – 3 ZIMMER BUNGALOW (2+1) WELLNESS & LUXURY RESIDENCE Europaweit – Ihr Deutsche…
$620,669
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ISB Global Immobilien
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Villa 8 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 8 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 280 m²
Etagenzahl 2
🌞 Entdecken Sie echte Luxus und Komfort auf der Nordseite des Mittelmeers! 🌞💸6,000.000 Pfund…
$8,07M
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Consulting VP Park SRL
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Reihenhaus 3 zimmer in Bellapais, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Bellapais, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Modern townhouse with Turkish title in Orchid Kyrenia, Bellapais — an ideal home for a comfo…
$393,096
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Villa 4 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 2
Moderne Luxusresidenzen am Meer!   Östlich von Girne (Kyrenia), im malerischen Stadtte…
$726,266
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Villa 4 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 2 Etagen 3+1 Meerblick in Caesar Cliff, Esentepe 🌊🏡In Caesar Cliff, in der schönen…
$461,569
MwSt.
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Bungalow 3 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Bungalows 3+1 bei Mykonos HomesDer Luxus-Bungalow befindet sich direkt am Meer in Esentepe, …
$2,00M
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Bungalow 3 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Neuer Bungalow mit 3 Schlafzimmern am Meer in Esentepe!Dieser prestigeträchtige Küstenkomple…
$1,02M
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Villa 7 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Villa 7 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 400 m²
Nordzypern Eigentum: Luxusvilla mit Panoramablick - Kaufen Sie Luxusimmobilien in den Bergen…
$2,00M
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Villa 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Modern 3+1 Villas with Private Pool & Sea Views — Esentepe 🌊🏔 Two modern detached villas …
$821,191
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Villa 3 zimmer in Trimithi, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Trimithi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Exclusive 3+1 villa in the mountains with a private pool and panoramic views! We present a u…
$479,711
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Villa in Kazafani, Nordzypern
Villa
Kazafani, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
$270,472
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Villa 6 zimmer in Bellapais, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Bellapais, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 320 m²
Nordzypern: Luxusvilla 6+3 in Bellapais mit Panorama-Meer und Blick auf KyreniaNorth Cyprus …
$1,47M
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Villa 5 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Moderne 3+1 Villa mit privatem Pool und Meer Ansicht — Esentepe 🌊Eine moderne freistehende 3…
$924,679
MwSt.
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Villa 6 zimmer in Orga, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Orga, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Dies ist eine exklusive Sammlung von Premium-Villen auf der ersten Linie am Meer, geschaffen…
$2,19M
MwSt.
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REITATW
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Villa in Agios Amvrosios, Nordzypern
Villa
Agios Amvrosios, Nordzypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 452 m²
Etagenzahl 2
Diese luxuriöse Wohnfläche umfasst einen Garten und einen eigenen großen Pool. Die Villa bie…
$2,66M
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Villa 6 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
#2Standort - EsentepeEsentepe ist ein ruhiges Küstengebiet zwischen Kyrenia und Iskele, beka…
$2,05M
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REITATW
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Villa 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Villa 3+1 im Forest Gold & Beach ResortDie Besitzpapiere sind fertig! Geräumige Villa 3 + 1 …
$319,807
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Villa 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Etagenzahl 2
Frontline 2+1 Villa mit privatem Pool und Meerblick — Esentepe, Korineum 🌊Eine moderne 2+1 V…
$567,764
MwSt.
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Villa 4 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Fertig 3+1 Villa mit Meerblick — Karpasia am Meer, Esentepe 🌊Eine geräumige zweistöckige 3+1…
$844,537
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Herrenhaus in Bellapais, Nordzypern
Herrenhaus
Bellapais, Nordzypern
$12,03M
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Herrenhaus 4 Schlafzimmer in Bellapais, Nordzypern
Herrenhaus 4 Schlafzimmer
Bellapais, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
$282,619
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Herrenhaus 4 Schlafzimmer in Karavas, Nordzypern
Herrenhaus 4 Schlafzimmer
Karavas, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
$288,632
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Herrenhaus in Trimithi, Nordzypern
Herrenhaus
Trimithi, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
$330,724
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Villa 4 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 4
Fläche 280 m²
$774,415
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Herrenhaus 3 Schlafzimmer in Karavas, Nordzypern
Herrenhaus 3 Schlafzimmer
Karavas, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
$204,448
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Herrenhaus 3 Schlafzimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Herrenhaus 3 Schlafzimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
$541,185
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Eigenschaftstypen in Girne District

villen
mansions
bungalows
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Girne District, Nordzypern

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