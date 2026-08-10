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Häuser am Meer in Girne District, Nordzypern

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Kyrenia
34
Girne Belediyesi
182
Catalkoy Esentepe Belediyesi
89
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
62
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208 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 377 m²
Villen mit unverbautem Meerblick in Nordzypern Girne Girne liegt an der Nordküste der schill…
$1,08M
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Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen für ein exklusives Leben in Esentepe Girne, Nordzypern Im Herzen des Mittelmeers g…
$453,194
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Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 294 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Privatpool in einer Anlage in Nordzypern Ozanköy Ozanköy ist eine St…
$1,00M
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Doppelhaus 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Doppelhaus 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Duplex-Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit Pool in Gehweite zum Strand in Lapta, Nord…
$290,093
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Haus 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Haus 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
Freistehende und Doppelhäuser mit Pool in Lapta Nordzypern Nordzypern ist das Handels- und T…
$659,268
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Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
Schicke freistehende Villen in Strandnähe in Girne Ozanköy Ozanköy, Girne, ist einer der ruh…
$845,114
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Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Villen mit hohem Mieteinnahmepotenzial in Fremdwährung in Girne Alsancak Die Villen zum Verk…
$461,372
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Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Etagenzahl 2
Triplex-Villen in Fußnähe zu den Stränden in Nordzypern Girne Diese Luxusvillen befinden sic…
$493,846
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Villa 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Freistehende und Doppelhäuser mit Pool in Lapta Nordzypern Nordzypern ist das Handels- und T…
$741,467
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Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villa mit Meerblick und Pool in Çatalköy Girne Girne ist eines der beliebtesten…
$985,855
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Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 3 Schlafzimmern in Girne Esentepe mit Panoramablick auf das Meer und die Natur Gir…
$632,406
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Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 219 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen in der Nähe von Golfplätzen in Nordzypern Girne Das Dorf Karaağaç, das z…
$1,26M
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Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
Etagenzahl 2
Alleinstehende Villen mit Panoramablick in Esentepe Girne Girne liegt an der Nordküste von N…
$1,14M
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Villa 7 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 7 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Schicke freistehende Villen in Strandnähe in Girne Ozanköy Ozanköy, Girne, ist einer der ruh…
$1,26M
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Villa 7 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 7 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 538 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Meerblick in Alsancak, Nordzypern Girne ist eine der prestigeträchtigsten Städte …
$1,49M
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Villa 6 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Pool in einem Projekt direkt am Meer in Girne Esentepe Nordzypern ha…
$3,30M
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Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Freistehende und Doppelhäuser mit Pool in Lapta Nordzypern Nordzypern ist das Handels- und T…
$741,467
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Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Pool in einer Anlage in Karşıyaka, Girne Karşıyaka ist eine Region der Stadt Girn…
$564,922
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Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 308 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Whirlpool und beheizten Pools in Meeresnähe in Ozanköy, Girne Nordzypern, das an …
$1,57M
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Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 511 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen am Meer mit privatem Pool in Bellapais, Nordzypern Die Villen befinden s…
$1,69M
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Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 353 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Meerblick in Alsancak, Nordzypern Girne ist eine der prestigeträchtigsten Städte …
$1,16M
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Haus 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Haus 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Villa mit Pool und Blick auf das Meer und den Pinienwald in Girne Karaagaç zu verkaufen Girn…
$372,266
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Villa 7 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 7 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 595 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Pool inmitten der Natur im Westen von Girne Girne, eine der beliebtesten Küstenstä…
$1,22M
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Villa 6 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 451 m²
Villen mit unverbautem Meerblick in Nordzypern Girne Girne liegt an der Nordküste der schill…
$1,26M
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Villa 11 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 11 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 11
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 850 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Meerblick und umfangreicher Ausstattung in Girne Zeytinlik Diese ele…
$3,09M
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Bungalow 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
LA CASALIA – 3 ZIMMER BUNGALOW (2+1) WELLNESS & LUXURY RESIDENCE Europaweit – Ihr Deutsche…
$620,669
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ISB Global Immobilien
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English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 345 m²
Stockwerk 2/2
Villen in einem exklusiven Komplex mit privaten Pools in Girne, Nordzypern Die Region Bellap…
$1,14M
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Reihenhaus 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
Villen mit hohem Mieteinnahmepotenzial in Fremdwährung in Girne Alsancak Die Villen zum Verk…
$305,279
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Villa 8 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 8 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Steinbogenvilla mit Meerblick in Lapta, Nordzypern Diese charmante Villa befind…
$1,69M
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Haus 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Haus 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
Freistehende und Doppelhäuser mit Pool in Lapta Nordzypern Nordzypern ist das Handels- und T…
$688,827
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