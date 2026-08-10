Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Girne District
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Girne District, Nordzypern

;
Kyrenia
34
Girne Belediyesi
182
Catalkoy Esentepe Belediyesi
89
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
62
Zeig mehr
343 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 194 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla zum Verkauf im Gemütlichen und familienfreundlichen Levent Citesi ComplexEine ate…
$253,441
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nordzypern & Georgien Etazhi
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Haus 4 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Haus 4 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 4
Fläche 259 m²
$605,927
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Chartzia, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Chartzia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Der Kauf von 3 + 1 Villa in Esentepe Sun Valley wird Ihre Aufmerksamkeit erregen!Luxusvilla …
$866,145
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Luxushäuser in einem Stilvollen Komplex an der Hauptstraße in Nordzypern Girne Die Luxushäus…
$911,887
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 377 m²
Villen mit unverbautem Meerblick in Nordzypern Girne Girne liegt an der Nordküste der schill…
$1,08M
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Chartzia, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Chartzia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 500 m²
🌄 Villa 3+1 mit einem Grundstück von 500 m2 und einer Dachterrasse im Stadtteil Karagach, Ky…
$251,848
Eine Anfrage stellen
Villa in Trimithi, Nordzypern
Villa
Trimithi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
$258,566
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen für ein exklusives Leben in Esentepe Girne, Nordzypern Im Herzen des Mittelmeers g…
$453,194
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 294 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Privatpool in einer Anlage in Nordzypern Ozanköy Ozanköy ist eine St…
$1,00M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf eine schöne Villa mit Meerblick im mediterranen Stil. Das Haus ist zweistöckig m…
$429,747
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Land of Dreams Gallery
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Haus 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Luxushäuser in einem Stilvollen Komplex an der Hauptstraße in Nordzypern Girne Die Luxushäus…
$337,479
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Vasilia, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Vasilia, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 304 m²
Etagenzahl 2
Bereit, in Villa nur 500 Meter vom Mittelmeer zu bewegen.Die Villa befindet sich im Gebiet v…
$947,421
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Doppelhaus 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Duplex-Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit Pool in Gehweite zum Strand in Lapta, Nord…
$290,093
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Haus 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
Freistehende und Doppelhäuser mit Pool in Lapta Nordzypern Nordzypern ist das Handels- und T…
$659,268
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
Schicke freistehende Villen in Strandnähe in Girne Ozanköy Ozanköy, Girne, ist einer der ruh…
$845,114
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Villen mit hohem Mieteinnahmepotenzial in Fremdwährung in Girne Alsancak Die Villen zum Verk…
$461,372
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Etagenzahl 2
Triplex-Villen in Fußnähe zu den Stränden in Nordzypern Girne Diese Luxusvillen befinden sic…
$493,846
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Freistehende und Doppelhäuser mit Pool in Lapta Nordzypern Nordzypern ist das Handels- und T…
$741,467
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villa mit Meerblick und Pool in Çatalköy Girne Girne ist eines der beliebtesten…
$985,855
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 340 m²
Etagenzahl 2
Komplett möblierte freistehende Villa mit großzügigem Garten in Çatalkoy Girne, eine der beg…
$800,587
Eine Anfrage stellen
Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Etagenzahl 2
Moderne und luxuriöse Villa zum Sekundärverkauf mit 5 Schlafzimmern + voll möbliert + Infini…
$850,442
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Land of Dreams Gallery
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 3 Schlafzimmern in Girne Esentepe mit Panoramablick auf das Meer und die Natur Gir…
$632,406
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Investitionshäuser in einem Projekt mit Pool in Meeresnähe in Nordzypern Girne Girne ist ein…
$219,846
Eine Anfrage stellen
Herrenhaus 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Herrenhaus 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 485 m²
Etagenzahl 1
+ LA CASALIA – 4 ZIMMER DUPLEX VILLA (3+1) WELLNESS & LUXURY RESIDENCE Europawe…
$2,84M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ISB Global Immobilien
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 219 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen in der Nähe von Golfplätzen in Nordzypern Girne Das Dorf Karaağaç, das z…
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla am Meer in Çatalköy — Nord LAND Villen 🌊🏡Eine exklusive 4-Zimmer-Wohnung ist im r…
$1,28M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
Etagenzahl 2
Alleinstehende Villen mit Panoramablick in Esentepe Girne Girne liegt an der Nordküste von N…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 7 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Schicke freistehende Villen in Strandnähe in Girne Ozanköy Ozanköy, Girne, ist einer der ruh…
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 7 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 538 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Meerblick in Alsancak, Nordzypern Girne ist eine der prestigeträchtigsten Städte …
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Haus 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Doppelhaushälften mit 3 Schlafzimmern in der Nähe des Stadtzentrums in Doğanköy Girne, eine …
$319,616
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Girne District

villen
mansions
bungalows
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Girne District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen