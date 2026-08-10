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Bungalow 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
LA CASALIA – 3 ZIMMER BUNGALOW (2+1) WELLNESS & LUXURY RESIDENCE Europaweit – Ihr Deutsche…
$620,669
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Bungalow 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Etagenzahl 2
Villen in sicherem Komplex in prestigeträchtiger Region in Girne Girne ist eine Hafenstadt, …
$845,114
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Bungalow 3 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Bungalows 3+1 bei Mykonos HomesDer Luxus-Bungalow befindet sich direkt am Meer in Esentepe, …
$2,00M
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow 3 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Neuer Bungalow mit 3 Schlafzimmern am Meer in Esentepe!Dieser prestigeträchtige Küstenkomple…
$1,02M
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Bungalow 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen für ein exklusives Leben in Esentepe Girne, Nordzypern Im Herzen des Mittelmeers g…
$524,653
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Bungalow 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Villen mit eigenem Garten und Pool Nordzypern Girne Esentepe Nordzypern ist die drittgrößte …
$783,599
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Bungalow 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Villen in Esentepe, Nordzypern, eingebettet in Natur und mit herrlicher Aussicht Girne, eine…
$904,952
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Bungalow in Vasilia, Nordzypern
Bungalow
Vasilia, Nordzypern
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
$150,329
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Bungalow in Karavas, Nordzypern
Bungalow
Karavas, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
$318,698
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Bungalow in Kazafani, Nordzypern
Bungalow
Kazafani, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
$174,382
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Bungalow 4 zimmer in Kazafani, Nordzypern
Bungalow 4 zimmer
Kazafani, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Moderne 3+1 Bungalow mit Designer-Renovierung in GirnaGeräumiges und stilvolles Bungalow auf…
$573,581
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Bungalow in Agios Epiktitos, Nordzypern
Bungalow
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
$132,230
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Bungalow 4 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Bungalow 4 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 390 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Villa 390m2 mit privatem Pool 400m vom Meer!🌊 Eine einzigartige Gelegenheit, der…
$571,946
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Bungalow in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow
Girne Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
$525,909
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Аталанта
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Bungalow in Agios Amvrosios, Nordzypern
Bungalow
Agios Amvrosios, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
$303,064
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Bungalow in Vasilia, Nordzypern
Bungalow
Vasilia, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
$162,356
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