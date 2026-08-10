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Wohnungen mit Swimmingpool in Girne District, Nordzypern

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Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
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Wohnung 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
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Wohnung 3 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
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Wohnung 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
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Wohnung 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
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Agios Amvrosios, Nordzypern
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Glazed loft penthouse with furniture in Blueberry Esentepe   For sale a stylish and cozy one…
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Wohnung 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
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Wohnung in Agios Amvrosios, Nordzypern
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Wohnung in Agios Amvrosios, Nordzypern
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Wohnung 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
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Wohnung 3 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
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Penthouse 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
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Wohnung 3 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
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Wohnung 2 zimmer in Vasilia, Nordzypern
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Wohnung 3 zimmer in Karavas, Nordzypern
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Wohnung 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
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++ LA CASALIA – GRAND STUDIOS (1+0) WELLNESS & LUXURY RESIDENCE Europaweit – Ihr Deut…
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Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
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Agios Amvrosios, Nordzypern
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Wohnung 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
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Wohnung 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
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