Wohnungen mit Bergblick kaufen in Girne District, Nordzypern

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Kyrenia
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Catalkoy Esentepe Belediyesi
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Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 144 m²
Stockwerk 1/2
Brandneue Wohnungen mit Meerblick in der Nähe des Meeres in Girne Alsancak Die Stadt Girne b…
$265,020
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen in Girne in einem Komplex mit privatem Schwimmbad Esentepe ist ein schönes Viertel…
$541,058
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Penthouse 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 4/4
Meer und Bergblick Wohnungen in Nord Zypern Girne Die Wohnungen sind in einem Projekt in Gir…
$425,316
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/2
Komfortable Wohnungen mit hohem Mietertragspotenzial in Karşıyaka, Girne Dieses einzigartige…
$364,174
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Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem Komplex direkt am Meer in Esentepe Girne Die Wohnungen befinden sich in E…
$442,284
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit stilvollem Design in einem umfassenden Komplex in Karşıyaka Karşıyaka ist eine…
$504,543
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Wohnung 1 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Wohnungen mit freiem Blick in Esentepe, Girne Zypern ist eine Insel im Mittelmeer mit 300 So…
$154,134
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 3
2-Schlafzimmer-Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit Pool und Meer- und Bergblick in Gi…
$173,143
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Wohnung 2 zimmer in Lapithos, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lapithos, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/1
Bezugsfertiger 1+1 Bungalow im Loft-Stil in der Region Kyrenia, Lapta   Die Immobilie …
$92,580
MwSt.
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Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 229 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meer und Naturblick in Nordzypern Girne Die Wohnungen befinden sich in einem p…
$680,787
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit Schwimmbad in Nordzypern, Alsancak Girne, eines…
$249,642
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Vasilia, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Vasilia, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Eine fertige Wohnung im Loft-Stil (zwei Ebene). Ideal sowohl für eine dauerhafte Residenz al…
$297,181
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Mediterrane Wohnungen mit Meerblick in Girne Esentepe zu verkaufen Esentepe ist das lebende …
$324,265
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Karavas, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Karavas, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/3
$151,184
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Wohnung 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 2
Möblierte Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Bahçeli, Girne Die Insel Zypern verspr…
$194,094
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Penthouse 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/3
Loft-Wohnung bietet einen einzigartigen Lebensstil im Caesar Cliff-Komplex, Girne an Die Ins…
$226,347
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem Komplex in der Nähe aller Annehmlichkeiten in Lapta Lapta ist eine Küsten…
$321,387
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Wohnung 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 2
Möblierte Wohnungen zum Verkauf im Habitat Premium Arkın & Dedeman Suits and Residences in G…
$172,934
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
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Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 1/4
Meer und Bergblick Wohnungen in Nord Zypern Girne Die Wohnungen sind in einem Projekt in Gir…
$233,233
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Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick in einem Hotelkomplex in Girne Çatalköy Çatalköy ist eine touristisc…
$456,662
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 1/9
Stilvolle Design-Wohnungen in einem prestigeträchtigen Projekt in Nordzypern Girne Girne lie…
$648,376
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Wohnung 3 zimmer in Karavas, Nordzypern
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Karavas, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/2
2+1 Wohnung in Alsancak bei Kyrenia, Nordzypern Zum Verkauf steht eine geräumige 2+1 Wohn…
$174,741
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Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in Girne Esentepe, umgeben von Pinienwäldern mit endlosem Blick auf das Mittelmeer…
$482,388
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen in Alsancak Girne, umgeben von Meer und Natur Alsancak ist ein beliebter Stadtteil…
$877,485
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/3
Investment Wohnungen in einer Anlage mit Pool in Nord Zypern Girne Die Wohnungen befinden si…
$208,718
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Girne Gi…
$472,702
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/2
Investment Wohnungen in einem Naturgebiet von Girne Nordzypern Ilgaz ist ein Dorf mit beeind…
$372,266
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Penthouse 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/2
Stilvolle Wohnungen in einem Projekt in Meeresnähe in Nordzypern Girne Girne hat sich in den…
$349,037
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Wohnung 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Naturblick in einem Komplex mit Pool in Alsancak Nordzypern Girne ist ein pres…
$147,283
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Wohnung 2 zimmer in Vasilia, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Vasilia, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/2
Exklusives Angebot vom Bauträger! Bezugsfertige Premium-Immobilien zu den BESTEN Konditione…
$314,436
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Eigenschaftstypen in Girne District

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4 Zimmer

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