Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Girne District
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Girne District, Nordzypern

;
Kyrenia
31
Girne Belediyesi
293
Catalkoy Esentepe Belediyesi
173
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
127
Zeig mehr
364 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 144 m²
Stockwerk 1/2
Brandneue Wohnungen mit Meerblick in der Nähe des Meeres in Girne Alsancak Die Stadt Girne b…
$265,020
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen in Girne in einem Komplex mit privatem Schwimmbad Esentepe ist ein schönes Viertel…
$541,058
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 4/4
Meer und Bergblick Wohnungen in Nord Zypern Girne Die Wohnungen sind in einem Projekt in Gir…
$425,316
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/2
Komfortable Wohnungen mit hohem Mietertragspotenzial in Karşıyaka, Girne Dieses einzigartige…
$364,174
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem Komplex direkt am Meer in Esentepe Girne Die Wohnungen befinden sich in E…
$442,284
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Wohnungen mit freiem Blick in Esentepe, Girne Zypern ist eine Insel im Mittelmeer mit 300 So…
$154,134
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen direkt am Meer mit einem Gemeinschaftspool in Bahçeli Esentepe Zypern ist die drit…
$186,768
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 3
2-Schlafzimmer-Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit Pool und Meer- und Bergblick in Gi…
$173,143
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 229 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meer und Naturblick in Nordzypern Girne Die Wohnungen befinden sich in einem p…
$680,787
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit Schwimmbad in Nordzypern, Alsancak Girne, eines…
$249,642
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Vasilia, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Vasilia, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Eine fertige Wohnung im Loft-Stil (zwei Ebene). Ideal sowohl für eine dauerhafte Residenz al…
$297,181
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Mediterrane Wohnungen mit Meerblick in Girne Esentepe zu verkaufen Esentepe ist das lebende …
$324,265
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Karavas, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Karavas, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/3
$151,184
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 2
Möblierte Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Bahçeli, Girne Die Insel Zypern verspr…
$194,094
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in Strandnähe in Bahçeli Girne Als eines der 5 sich…
$412,730
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/3
Loft-Wohnung bietet einen einzigartigen Lebensstil im Caesar Cliff-Komplex, Girne an Die Ins…
$226,347
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem Komplex in der Nähe aller Annehmlichkeiten in Lapta Lapta ist eine Küsten…
$321,387
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 2
Möblierte Wohnungen zum Verkauf im Habitat Premium Arkın & Dedeman Suits and Residences in G…
$172,934
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 1/4
Meer und Bergblick Wohnungen in Nord Zypern Girne Die Wohnungen sind in einem Projekt in Gir…
$233,233
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick in einem Hotelkomplex in Girne Çatalköy Çatalköy ist eine touristisc…
$456,662
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Karavas, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Karavas, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/2
2+1 Wohnung in Alsancak bei Kyrenia, Nordzypern Zum Verkauf steht eine geräumige 2+1 Wohn…
$174,741
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nordzypern & Georgien Etazhi
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in Girne Esentepe, umgeben von Pinienwäldern mit endlosem Blick auf das Mittelmeer…
$482,388
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen in Alsancak Girne, umgeben von Meer und Natur Alsancak ist ein beliebter Stadtteil…
$877,485
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/3
Investment Wohnungen in einer Anlage mit Pool in Nord Zypern Girne Die Wohnungen befinden si…
$208,718
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Girne Gi…
$472,702
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Etagenzahl 2
Helle 2+1 Wohnung mit Jacuzzi Terrasse in Mykonos Häuser 🌊✨Eine stilvolle und voll möblierte…
$379,771
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/2
Stilvolle Wohnungen in einem Projekt in Meeresnähe in Nordzypern Girne Girne hat sich in den…
$349,037
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Naturblick in einem Komplex mit Pool in Alsancak Nordzypern Girne ist ein pres…
$147,283
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Vasilia, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Vasilia, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/2
Exklusives Angebot vom Bauträger! Bezugsfertige Premium-Immobilien zu den BESTEN Konditione…
$314,436
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/2
Loft-Wohnung mit Meerblick in Girne, Nordzypern, Blueberry-Komplex Das elegante Loft-Apartme…
$140,027
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Girne District

penthäuser
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Girne District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen