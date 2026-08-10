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Studio-Wohnungen in Girne District, Nordzypern

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Catalkoy Esentepe Belediyesi
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Agios Amvrosios
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15 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Möbliertes Studio 45 m2 mit einer Terrasse im Cove Garden Village Komplex.Das Interieur der …
$158,965
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Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/2
Habitat — harmony of nature and modern comfort🌿 Studio for sale
$154,146
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Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Studio - Penthouse 34 m2 mit einer Dachterrasse von 20 m2 im Caesar Cliff-Komplex.Der Komple…
$149,535
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Studio 1 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Fläche 35 m²
$198,690
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Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/2
Neues Projekt in der Region Esentepe, Premium-Klasse an der 1. Linie der Mittelmeerküste. In…
$130,447
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Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 2
$80,656
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Studio in Girne Belediyesi, Nordzypern
Studio
Girne Belediyesi, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Студия, в новом люксовом проекте, на берегу Средиземного моря. Район: Газиверан Площад…
$92,359
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Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/2
Esentepe ist ein herrliches mediterranes Resort mit seiner einzigartigen natürlichen Schönhe…
$101,815
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Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Super Villa Komplex in NordzypernDas Projekt befindet sich in Esentep, KyreniaPerfect Medite…
$101,776
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Studio 1 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 4/9
Studio im Zentrum von Kyrenia mit Meerblick und zwei SwimmingpoolsEntdecken Sie die perfekte…
$168,281
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Studio 1 zimmer in Chartzia, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Chartzia, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
🏡 Studio zum Verkauf in der Premium-Komplex Loft Blueberry | Esentepe, Nordzypern 🏡🌊 Maleris…
$104,881
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Studio 1 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
CASESAR CLIFFF (Crystal) Localposelkesenetep,   Clinic. Climattiya   Mediterranean, naval…
$142,053
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Studio in Agios Amvrosios, Nordzypern
Studio
Agios Amvrosios, Nordzypern
The complex consist of 156 studio apartments: ground floor studio apartments have 35m2 gross…
$112,415
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Studio 1 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Fläche 42 m²
$124,812
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Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 2/2
Die Kosten für ein Studio mit einer Dachterrasse 169 800 $mit 100% Zahlung, ein Rabatt von $…
$159,800
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Immobilienangaben in Girne District, Nordzypern

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