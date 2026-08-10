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Wohnungen in Girne District, Nordzypern

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Kyrenia
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Girne Belediyesi
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Catalkoy Esentepe Belediyesi
173
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
127
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 144 m²
Stockwerk 1/2
Brandneue Wohnungen mit Meerblick in der Nähe des Meeres in Girne Alsancak Die Stadt Girne b…
$265,020
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Wohnung 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
1 Schlafzimmer Wohnung zum Verkauf in Sun Valley – Cove Garden, Esentepe, NordzypernEntdecke…
$146,578
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
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Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen in Girne in einem Komplex mit privatem Schwimmbad Esentepe ist ein schönes Viertel…
$541,058
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 4/4
Meer und Bergblick Wohnungen in Nord Zypern Girne Die Wohnungen sind in einem Projekt in Gir…
$425,316
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/2
Komfortable Wohnungen mit hohem Mietertragspotenzial in Karşıyaka, Girne Dieses einzigartige…
$364,174
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Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem Komplex direkt am Meer in Esentepe Girne Die Wohnungen befinden sich in E…
$442,284
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit stilvollem Design in einem umfassenden Komplex in Karşıyaka Karşıyaka ist eine…
$504,543
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Wohnung in Karavas, Nordzypern
Wohnung
Karavas, Nordzypern
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/2
Nummer in der Datenbank: 12791025
$168,232
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Immobilienagentur
Nordzypern & Georgien Etazhi
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Wohnung 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Penthouse 1 + 1 am Meer im Boutique-Komplex EsentepeDieses moderne Penthouse mit einem Schla…
$113,265
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Wohnung 1 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Wohnungen mit freiem Blick in Esentepe, Girne Zypern ist eine Insel im Mittelmeer mit 300 So…
$154,134
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Wohnung 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen direkt am Meer mit einem Gemeinschaftspool in Bahçeli Esentepe Zypern ist die drit…
$186,768
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 3
2-Schlafzimmer-Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit Pool und Meer- und Bergblick in Gi…
$173,143
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Wohnung 2 zimmer in Lapithos, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lapithos, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/1
Bezugsfertiger 1+1 Bungalow im Loft-Stil in der Region Kyrenia, Lapta   Die Immobilie …
$92,580
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Apartment 2 + 1 in Bakhceli erregen billig Ihre Aufmerksamkeit!Wir bieten exklusive Loft-Apa…
$166,433
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Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Möbliertes Studio 45 m2 mit einer Terrasse im Cove Garden Village Komplex.Das Interieur der …
$158,965
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Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 229 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meer und Naturblick in Nordzypern Girne Die Wohnungen befinden sich in einem p…
$680,787
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit Schwimmbad in Nordzypern, Alsancak Girne, eines…
$249,642
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Vasilia, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Vasilia, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Eine fertige Wohnung im Loft-Stil (zwei Ebene). Ideal sowohl für eine dauerhafte Residenz al…
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Wohnung in Agios Epiktitos, Nordzypern
Wohnung
Agios Epiktitos, Nordzypern
Fläche 150 m²
Stockwerk 1
Вилла 4+1 в Кочане — Кочан! Просторт и полная тономность •сток с Кочаном — полная собственно…
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Mediterrane Wohnungen mit Meerblick in Girne Esentepe zu verkaufen Esentepe ist das lebende …
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Wohnung 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
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Fläche 68 m²
🌊 Apartment 2+1 am Meer im komplexen Sun Valley Cove GardenStandort.Die Wohnung befindet sic…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Karavas, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Karavas, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/3
$151,184
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Wohnung 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 2
Möblierte Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Bahçeli, Girne Die Insel Zypern verspr…
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
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Girne Belediyesi, Nordzypern
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Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in Strandnähe in Bahçeli Girne Als eines der 5 sich…
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Penthouse 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Stockwerk 1/3
Loft-Wohnung bietet einen einzigartigen Lebensstil im Caesar Cliff-Komplex, Girne an Die Ins…
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem Komplex in der Nähe aller Annehmlichkeiten in Lapta Lapta ist eine Küsten…
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Wohnung 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 2
Möblierte Wohnungen zum Verkauf im Habitat Premium Arkın & Dedeman Suits and Residences in G…
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Wohnung 6 zimmer in Thermeia, Nordzypern
Wohnung 6 zimmer
Thermeia, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Nordzypern Immobilien in Kyrenia ist eine ideale Wahl für das Leben, die Investition und den…
$293,157
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Wohnung 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Glazed loft penthouse with furniture in Blueberry Esentepe   For sale a stylish and cozy one…
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Wohnung 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Möblierte Drei-Zimmer-Wohnung 105 m5 250 Meter vom Meer in der Region Esentepe.Wohnbereich -…
$171,089
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Eigenschaftstypen in Girne District

penthäuser
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Girne District, Nordzypern

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