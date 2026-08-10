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Penthäuser in Girne District, Nordzypern

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Girne Belediyesi
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Catalkoy Esentepe Belediyesi
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Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
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135 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 144 m²
Stockwerk 1/2
Brandneue Wohnungen mit Meerblick in der Nähe des Meeres in Girne Alsancak Die Stadt Girne b…
$265,020
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen in Girne in einem Komplex mit privatem Schwimmbad Esentepe ist ein schönes Viertel…
$541,058
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Penthouse 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 4/4
Meer und Bergblick Wohnungen in Nord Zypern Girne Die Wohnungen sind in einem Projekt in Gir…
$425,316
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/2
Komfortable Wohnungen mit hohem Mietertragspotenzial in Karşıyaka, Girne Dieses einzigartige…
$364,174
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit stilvollem Design in einem umfassenden Komplex in Karşıyaka Karşıyaka ist eine…
$504,543
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in Strandnähe in Bahçeli Girne Als eines der 5 sich…
$412,730
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Penthouse 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/3
Loft-Wohnung bietet einen einzigartigen Lebensstil im Caesar Cliff-Komplex, Girne an Die Ins…
$226,347
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen in Alsancak Girne, umgeben von Meer und Natur Alsancak ist ein beliebter Stadtteil…
$877,485
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Girne Gi…
$472,702
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/2
Investment Wohnungen in einem Naturgebiet von Girne Nordzypern Ilgaz ist ein Dorf mit beeind…
$372,266
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Penthouse 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
Habitat — harmony of nature and modern comfort 🌿 For sale1+1Duplex
$209,126
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Penthouse 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/2
Stilvolle Wohnungen in einem Projekt in Meeresnähe in Nordzypern Girne Girne hat sich in den…
$349,037
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Penthouse 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/2
Loft-Wohnung mit Meerblick in Girne, Nordzypern, Blueberry-Komplex Das elegante Loft-Apartme…
$140,027
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Stockwerk 1/2
Mediterrane Wohnungen mit Meerblick in Girne Esentepe zu verkaufen Esentepe ist das lebende …
$375,903
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen zum Verkauf in Strandnähe in Lapta Girne Girne (Kyrenia), bekannt als die Tourismu…
$258,195
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Penthouse 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in der Nähe von Meer und Strand in Nordzypern Girne Die Wohnungen befinden sich im…
$431,273
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Penthouse 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 7/7
Luxuswohnungen in zentraler Lage in Nordzypern Girne Die neu gebauten Luxuswohnungen befinde…
$266,157
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Penthouse 1 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/2
Exklusiver Wohnraum, umgeben von Meer und Natur in Bahçeli Girne liegt an der Nordküste von …
$261,246
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/2
Strandwohnungen mit Pool oder privater Terrasse in Esentepe Girne Girne, der leuchtende Ster…
$404,637
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Penthouse 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 157 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen mit Meerblick in einer Luxusanlage im Norden Zyperns Girne Girne ist eine große St…
$342,865
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick in Gehweite zum Meer in Nordzypern Girne Girne, der beliebte Bezirk …
$429,157
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 1/2
Häuser am Meer mit Potenzial zur Kurzzeitvermietung in Girne Esentepe Als berühmte Sehenswür…
$290,093
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Penthouse 3 zimmer in Lapithos, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Lapithos, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 218 m²
Stockwerk 2
Exklusives 2+1 Penthouse in Lapta | Freies Meer & Berg AnsichtenLage: Lapta (vor dem Hafen d…
$546,337
MwSt.
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Penthouse 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 117 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen direkt am Meer in einem Komplex mit Pool in Girne Esentepe Girne befindet sich im …
$471,633
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Penthouse 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen mit Meer und Naturblick in Nordzypern Girne Die Wohnungen befinden sich in einem p…
$762,818
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Penthouse 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/2
Meerblickwohnungen in der Nähe von Golfplätzen in Nordzypern, Girne Zypern, die paradiesisch…
$208,455
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meer und Bergblick in Esentepe Girne Kyrpus ist die drittgrößte Insel im Mitte…
$402,181
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Penthouse 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen mit Berg- und Meerblick in einem Komplex in Bahçeli Girne Die Wohnungen befinden s…
$313,208
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Penthouse 1 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Berg- und Meerblick in Nordzypern Esentepe Die Wohnungen befinden sich in Esen…
$230,627
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Penthouse 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem Komplex direkt am Meer in Esentepe Girne Girne ist eine gut entwickelte S…
$634,507
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Immobilienangaben in Girne District, Nordzypern

mit Garage
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