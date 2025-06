Wien, die Hauptstadt Österreichs, ist nach wie vor eine der attraktivsten Städte der Welt zum Leben und Investieren in Immobilien. Die Stadt ist in 23 Bezirke unterteilt, von denen jeder seinen eigenen Charakter, seine Vorzüge und Besonderheiten hat. Auswählen eines Standorts für Kauf eines Hauses in Wien hängt von vielen Faktoren ab: Budget, Nähe zum Zentrum oder zur Natur, Infrastrukturentwicklung und anderen Aspekten. Schauen wir uns jeden Bereich im Detail an.

Innere Stadt (1. Bezirk)

Die Innere Stadt ist das historische Zentrum und der prestigeträchtigste Bezirk Wiens.

Besonderheiten:

Reiches kulturelles Erbe (Stephansdom, Hofburg, Wiener Oper).

Renommierte Geschäfte und Restaurants.

Ausgezeichnete Infrastruktur.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 17.604 €/m².

Miete: 20–30 €/m² pro Monat.

Es dominieren Luxuswohnungen in historischen Gebäuden.

Vorteile: Prestige, kulturelles Leben, hervorragende Infrastruktur.

Nachteile: hohe Preise, viele Touristen, wenig Grün.

Leopoldstadt (2. Bezirk)

Leopoldstadt ist ein sich schnell entwickelndes Gebiet auf einer Insel zwischen Donau und Donaukanal.

Besonderheiten:

Praterpark.

Wirtschaftsuniversität Wien.

Multinationale Bevölkerung.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 5455 €/m².

Miete: 11–15 €/m² pro Monat.

Viele neue Wohnanlagen.

Vorteile: Grünflächen, Wachstumspotenzial, erschwingliche Preise.

Nachteile: Einige Teile müssen noch renoviert werden.

Landstraße (3. Bezirk)

Die Landstraße ist berühmt für ihre historische Architektur und lässt gleichzeitig die Moderne mit ihren Vorzügen und ihrem Komfort nicht außer Acht.

Besonderheiten:

Schloss Belvedere.

Gute Verkehrsanbindung.

Diplomatenviertel.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 7286 €/m².

Miete: 12–18 €/m² pro Monat.

Mischung aus alten und neuen Gebäuden.

Vorteile: Nähe zum Zentrum, kulturelle Sehenswürdigkeiten.

Nachteile: ungleichmäßige Entwicklung verschiedener Teile der Region.

Wieden (4. Bezirk)

Wieden ist bei kreativen Intellektuellen und Studenten beliebt.

Besonderheiten:

Technische Universität.

Karlskirche.

Naschmarkt (Markt).

Immobilie:

Durchschnittspreis: 10.167 €/m².

Miete: 14-20 €/m² pro Monat.

Es gibt viele Gebäude aus der grönländischen Ära.

Vorteile: Reiches kulturelles Leben, zentrale Lage.

Nachteile: hohe Preise, wenig Grün.

Margareten (5. Bezirk)

Margareten ist ein ehemaliges Arbeiterviertel, das bei jungen Leuten beliebt geworden ist.

Besonderheiten:

Multikulturelle Atmosphäre.

Infrastruktur entwickeln.

Nähe zum Naschmarkt.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 4827 €/m².

Miete: 10–14 €/m² pro Monat.

Viele Sozialwohnungen.

Vorteile: erschwingliche Preise, Wachstumspotenzial.

Nachteile: weniger Grün, einige Teile müssen renoviert werden.

Mariahilf (6. Bezirk)

Mariahilf ist für seine Haupteinkaufsstraße und sein reichhaltiges Nachtleben bekannt.

Besonderheiten:

Mariahilfer Straße.

Theater an der Wien.

Viele Geschäfte und Restaurants.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 6732 €/m².

Miete: 13–18 €/m² pro Monat.

Der Großteil der Wohnungen befindet sich in Altbauten.

Vorteile: Tolle Einkaufsmöglichkeiten, aktives Nachtleben.

Nachteile: laut, wenig Grün.

Neubau (7. Bezirk)

Neubau ist ein trendiges Viertel, das bei jungen Berufstätigen beliebt ist.

Besonderheiten:

Museumsviertel.

Viele Designerläden und Galerien.

Lebhaftes Nachtleben.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 9422 €/m².

Miete: 14-20 €/m² pro Monat.

Viele restaurierte alte Gebäude.

Vorteile: Jugendatmosphäre, aktives kulturelles Leben.

Nachteile: hohe Preise, wenig Grün.

Josefstadt (8. Bezirk)

Die Josefstadt ist der kleinste Bezirk Wiens und zugleich prestigeträchtig und elegant.

Besonderheiten:

Nähe zu Regierungsgebäuden.

Theater in der Josefstadt.

Ruhige Wohnstraßen.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 6121 €/m².

Miete: 13–18 €/m² pro Monat.

Es dominieren elegante Altbauten.

Vorteile: Prestige, ruhige Atmosphäre.

Nachteile: hohe Preise, begrenztes Angebot.

Alsergrund (9. Bezirk)

Alsergrund ist bekannt für seine Universitäten und Krankenhäuser.

Besonderheiten:

Universität Wien.

Allgemeines Krankenhaus Wien (AKH).

Sigmund Freuds Haus.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 9060 €/m².

Miete: 13–18 €/m² pro Monat.

Viele Studentenwohnungen.

Vorteile: Nähe zu Bildungs- und medizinischen Einrichtungen.

Nachteile: Es kann aufgrund von Studenten zu Lärm kommen.

Favoriten (10. Bezirk)

Favoriten ist der am dichtesten besiedelte Bezirk Wiens mit großem Entwicklungspotenzial.

Besonderheiten:

Hauptbahnhof.

Therme Oberlaa.

Multikulturelle Bevölkerung.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 4982 €/m².

Miete: 10–14 €/m² pro Monat.

Viele neue Wohnanlagen.

Vorteile: erschwingliche Preise, Wachstumspotenzial.

Nachteile: Teilweise weniger attraktive Architektur.

Simmering (11. Bezirk)

Simmering ist ein ehemaliges Industriegebiet, das jedoch nach und nach umgestaltet wird.

Besonderheiten:

Wiener Zentralfriedhof.

Gasometer (umgebaute Industriegebäude).

Nähe zum Flughafen.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 4954 €/m².

Miete: 9–13 €/m² pro Monat.

Eine Mischung aus alten Industrie- und neuen Wohngebäuden.

Vorteile: niedrige Preise, Wachstumspotenzial.

Nachteile: weniger entwickelte Infrastruktur.

Meidling (12. Bezirk)

Meidling ist ein abwechslungsreiches Gebiet mit guter Verkehrsanbindung.

Besonderheiten:

Bahnhof Wien Meidling.

Thermalkomplex Theresienbad.

Schloss Schönbrunn (Bezirksgrenze).

Immobilie:

Durchschnittspreis: 5270 €/m².

Miete: 11–15 €/m² pro Monat.

Viele Sozialwohnungen.

Vorteile: gute Verkehrsanbindung, günstige Preise.

Nachteile: einige Teile sind weniger attraktiv.

Hietzing (13. Bezirk)

Hietzing ist eine prestigeträchtige Grünanlage.

Besonderheiten:

Schloss und Park Schönbrunn.

Tiergarten Schönbrunn.

Elite-Villen.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 8379 €/m².

Miete: 13–20 €/m² pro Monat.

Es dominieren Villen und Luxusapartments.

Vorteile: Prestige, Grünflächen.

Nachteile: hohe Preise, Entfernung vom Zentrum.

Penzing (14. Bezirk)

Penzing verbindet Stadtleben mit Natur.

Besonderheiten:

Teil des Wienerwaldes.

Technisches Museum.

Otto-Wagner-Krankenhaus.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 6354 €/m².

Miete: 11–16 €/m² pro Monat.

Vielfalt von der alten Villa bis zur modernen Wohnung.

Vorteile: Grünflächen, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Nachteile: einige Teile werden aus der Mitte entfernt.

Rudolfsheim-Fünfhaus (15. Bezirk)

Rudolfsheim-Fünfhaus ist ein multikulturelles Gebiet mit erschwinglichen Preisen.

Besonderheiten:

Ernst-Happel-Stadion.

Westbahnhof.

Multinationale Bevölkerung.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 5369 €/m².

Miete: 10–14 €/m² pro Monat.

Viele alte Gebäude, teilweise renovierungsbedürftig.

Vorteile: erschwingliche Preise, gute Verkehrsanbindung.

Nachteile: einige Teile sind weniger attraktiv.

Ottakring (16. Bezirk)

Ottakring ist bekannt für seine Wirtshäuser und Vielfalt.

Besonderheiten:

Ottakringer Brauerei.

Gallitzinberg.

Multikultureller Bereich.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 5165 €/m².

Miete: 11–15 €/m² pro Monat.

Von alten Arbeitervierteln bis hin zu modernen Komplexen.

Vorteile: Vielfalt, erschwingliche Preise.

Nachteile: Einige Teile müssen renoviert werden.

Hernals (17. Bezirk)

Die Region Hernals verbindet erfolgreich den Rhythmus der Stadt mit der malerischen Natur der Umgebung.

Besonderheiten:

Teil des Wienerwaldes.

Poschinger Volkspark.

Vielfältige Architektur.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 6048 €/m².

Miete: 11-16 €/m² pro Monat.

Von alten Villen bis hin zu modernen Wohnungen.

Vorteile: Grünflächen, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Nachteile: einige Teile werden aus der Mitte entfernt.

Währing (18. Bezirk)

Währing ist eine prestigeträchtige Gegend mit eleganter Atmosphäre.

Besonderheiten:

Cottage-Viertel.

Türkenschanzpark.

Universität für Bodenkultur Wien.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 7311 €/m².

Miete: 13–18 €/m² pro Monat.

Viele luxuriöse alte Villen.

Vorteile: Prestige, Grünflächen.

Nachteile: hohe Preise.

Döbling (19. Bezirk)

Döbling ist eine der prestigeträchtigsten und teuersten Gegenden Wiens.

Besonderheiten:

Weingüter.

Malerische Hügel.

Elite-Villen.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 7856 €/m².

Miete: 14–22 €/m² pro Monat.

Es dominieren Luxusvillen und teure Wohnungen.

Vorteile: Prestige, schöne Natur.

Nachteile: Sehr hohe Preise, Entfernung vom Zentrum.

Brigittenau (20. Bezirk)

Brigittenau ist ein Gebiet mit Entwicklungspotenzial.

Besonderheiten:

Liegt zwischen der Donau und dem Donaukanal.

Millennium Tower.

Multinationale Bevölkerung.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 5136 €/m².

Miete: 10–14 €/m² pro Monat.

Viele Nachkriegsbauten, neue Entwicklungsprojekte.

Vorteile: erschwingliche Preise, Wachstumspotenzial.

Nachteile: Teilweise weniger entwickelte Infrastruktur.

Floridsdorf (21. Bezirk)

Vorteile: aktive Entwicklung, erschwingliche Preise, Grünflächen.

Nachteile: Entfernung vom Zentrum, einige Teile befinden sich noch in der Entwicklung.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 5929 €/m².

Miete: 11–15 €/m² pro Monat.

Es gibt viele neue Wohnanlagen, aber auch Privathäuser.

Donaustadt (22. Bezirk)

Die Donaustadt ist Wiens größter Bezirk mit großem Entwicklungspotenzial.

Besonderheiten:

Donauinsel (Erholungsgebiet).

Vienna International Center (UNO-City).

Aspern Seestadt (neues Stadtgebiet).

Immobilie:

Durchschnittspreis: 7295 €/m².

Miete: 12–16 €/m² pro Monat.

Es überwiegen neue Wohnanlagen mit viel Grünbau.

Vorteile: große Grünflächen, modernes Wohnen, Wachstumspotenzial.

Nachteile: Entfernung vom Zentrum, einige Teile befinden sich noch in der Entwicklung.

Liesing (23. Bezirk)

Liesing ist der südlichste Bezirk Wiens und vereint Wohn- und Industriegebiete.

Besonderheiten:

Lizing Bach und Tal.

Industriegebiete.

Rodauer Park.

Immobilie:

Durchschnittspreis: 5769 €/m².

Miete: 11-15 €/m² pro Monat.

Wechsel von Privathäusern, alten und neuen Mehrfamilienhäusern.

Vorteile: erschwingliche Preise, ruhige Wohngegenden.

Nachteile: Abstand vom Zentrum, ungleichmäßige Entwicklung verschiedener Teile.

Vergleichstabelle der Wiener Bezirke: