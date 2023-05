Wohngebiet Minsk World Western Europe Quarter

Minsk, Weißrussland

29–89 m² 12 Wohnungen

Möchten Sie für Ihre Familie und sich selbst eine Welt des freien Komforts, der Sicherheit und des Wohlbefindens entdecken?

Willkommen in einem multifunktionalen und geschäftlichen Sport- und Wohnkomplex Minsk World, in dem die besten belarussischen und ausländischen Architekten das Konzept der Stadtentwicklung umsetzen - eine 15-minütige Stadt.

Minsk World. Der beste Ort für Eltern und Kinder!Der Komplex wird mit dem Ziel gebaut, "eine Stadt innerhalb einer Stadt" zu schaffen - hier wird alles sein, was für das Leben notwendig ist: Schulen, Kindergärten und Sportplätze, Kliniken und medizinische Zentren, Apotheken, Geschäfte, Serviceeinrichtungen, Radwege und ein großer Park. In Minsk World finden Sie Apartments für jeden Geschmack: von kleinen Studios bis zu geräumigen Penthäusern und exklusiven Apartments mit eigener Terrasse und separatem Eingang.

Minsk World. Der Ort, an dem Kinder viele Freunde finden können!Kinder- und # 39-Spielplätze in Minsk World sind sicher und umweltfreundlich. Sie befinden sich in freien Bereichen ohne Verkehr. In den meisten neuen Gebäuden gibt es Durchgänge. Einer der Ausgänge befindet sich in der Regel direkt gegenüber den Spielplätzen. Wenn Sie Minsk World für Ihre Familie und sich selbst wählen, können Sie Ihr Kind in die Welt der Sicherheit und ein wenig mehr Freiheit bringen.

Minsk World. Der beste Ort für Fantasie!Minsk World & # 39;s Häuser haben eine kostenlose Aufteilung, die es neuen Bewohnern, die lange Zeit von ihrem eigenen Zuhause geträumt haben, ermöglicht, ihre Wohnung auf eine für sie bequeme Weise auszurüsten, individuelle Projekte umzusetzen und so viele Räume zu schaffen, wie für ihr komfortables Leben erforderlich sind.

Minsk World. Die beste Investition für die Zukunft!Durch Investitionen in Minsk World oder in einen Gewerbebereich oder eine Wohnung können Sie die erste Seite in der Geschichte Ihres eigenen Unternehmens öffnen. Der multifunktionale Wohn- und Unterhaltungskomplex Minsk World bietet nicht nur komfortable Lebensbedingungen für Erwachsene und Kinder, sondern bietet auch den besten Ort für Geschäftsleute.

Willkommen in Minsk World —, dem Ort für ein angenehmes Leben und ein erfolgreiches Geschäft!

