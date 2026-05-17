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Wohnungen am See in Gemeinde Tivat, Montenegro

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Tivat
1163
Radovici
214
Donja Lastva
87
Mrcevac
65
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Mrcevac, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Mrcevac, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/4
Ein seltenes Full-Floor-Penthouse in Dumidran, Tivat – bietet 85m2 Gesamtfläche inklusive 65…
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Tivat

penthäuser
condos
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Gemeinde Tivat, Montenegro

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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