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Mehrstöckige Wohnungen in Gemeinde Tivat, Montenegro

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11 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Fläche: 152 m2Schlafzimmer: 2Badezimmer: 2GaragenplatzGeräumige Duplex-Wohnung mit Yachthafe…
$1,14M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Lusticka, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Lusticka, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 119 m²
Luxus 2-Schlafzimmer Duplex-Apartment zum Verkauf – 119 m2 | Der Cube, KrašićiEin Premium-Du…
$576,707
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Horizon Real Estate
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Krasici, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Krasici, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Luxus 2-Schlafzimmer Duplex-Apartment zum Verkauf – 129,6 m2 | Der Cube, KrašićiEin Premium-…
$588,911
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Horizon Real Estate
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TekceTekce
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Krasici, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Krasici, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Moderne Duplex in der neuen ultra-kontemporären Wohnanlage Premium-Klasse auf der Lustica Ha…
$585,805
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VALUE.ONE
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Exklusives Duplex-Apartment in Porto MontenegroSchlüsselmerkmale:• Geräumiger zweistufiger D…
$1,44M
MwSt.
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Durasevici, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Durasevici, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
🌊 Pervo Linie Unterkunft mit Vidom auf SeeID-599📍 Tivat, Djurashevichi📐 Platz: 85 m2 + terra…
$286,870
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Fläche: 154 m2 (98 m2 + 56 m2 Terrassen)Schlafzimmer: 2Badezimmer: 2GaragenplatzDas geräumig…
$1,48M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Krasici, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Krasici, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Luxus 2-Schlafzimmer Duplex-Apartment zum Verkauf – 150,6 m2 | Der Cube, KrašićiEin Premium-…
$615,062
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Horizon Real Estate
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 191 m²
Stockwerk 1/2
LAGEDieses Duplex-Apartment befindet sich im Tivat Center. Das Meer und der Strand sind 50m …
$1,53M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Durasevici, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Durasevici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Geschichte und zeitgenössischer Eleganz in diesem wu…
$432,890
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Wohnungen auf mehreren Ebenen in Tivat, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Tivat, Montenegro
Fläche 119 m²
Krasici, Tivat Gesamtfläche: 119 qm Meter mit einer 27 m2 großen Terrasse und einem eigenen…
$467,984
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Immobilienangaben in Gemeinde Tivat, Montenegro

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