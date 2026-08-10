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Wohnungen in Gemeinde Tivat, Montenegro

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Tivat
1155
Radovici
275
Donja Lastva
106
Mrcevac
75
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1 705 immobilienobjekte total found
Wohnung in Donja Lastva, Montenegro
Premium Premium
Wohnung
Donja Lastva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Etagenzahl 5
In der malerischen Gegend von Donja Lastva, in der Stadt Tivat, ist geplant, eine exklusive …
$136,540
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
TOP TOP
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Fläche: 152 m2Schlafzimmer: 2Badezimmer: 2GaragenplatzGeräumige Duplex-Wohnung mit Yachthafe…
$1,14M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Radovici, Montenegro
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Radovici, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
Die Bucht von Luštica ist Ihr neues Zuhause unter der Sonne der Adria, umgeben von majestäti…
$359,793
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Аталанта
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Eine exklusive Wohnanlage in einer der malerischsten Gegenden von Tivat. Moderne Architektur…
$157,229
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Wohnung in Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Wohnung
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Bitte kontaktieren Sie uns für die neueste Preisliste Centrale wird das urbane Gefüge und da…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Fläche: 168 m2 (105 m2 + 31 m2)Schlafzimmer: 2Badezimmer: 2 + 1LagerflächeLuxus, komplett ei…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Waterfront, Ein-Zimmer-Wohnung im Regent 5 * Hotel. Die Wohnung ist komplett bis zum Hotelst…
$797,531
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Wohnung 2 zimmer in Radovici, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 1
Eine luxuriöse Zwei-Zimmer-Wohnung steht zum Verkauf in Marina Village, Luštica Bay, einer d…
$1,47M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Donja Lastva, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Donja Lastva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Entdecken Sie dieses stilvolle Apartment mit zwei Schlafzimmern in Donja Lastva, Tivat, idea…
$322,155
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Wir stellen einen modernen Wohn-Geschäftskomplex in Donja Lastva, Tivat vor - nur einen kurz…
$161,061
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Wohnungsfläche: 119 m2 (89 m2 + 30 m2 Terrasse) Schlafzimmer: 2 Badezimmer: 2 Etage: 2. Fußb…
$497,012
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Wir präsentieren Ihnen eine stilvolle und komfortable Zwei-Zimmer-Wohnung im renommierten Bo…
$843,765
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Schöne Wohnung in einem neu gebauten Komplex besteht aus einem geräumigen Wohnzimmer, Küche,…
$240,415
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Wohnung 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Entdecken Sie eine geräumige Wohnung mit drei Schlafzimmern in Mažina, Tivat, mit großzügige…
$497,126
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Radovici, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 2
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Luštica Bay Marina Village, Tivat - 104 m2Eine luxuriöse …
$1,32M
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Wohnung 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Kava, Tivat - 94,51 m2Eine moderne Zwei-Zimmer-Wohnung st…
$277,859
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Wohnung 2 zimmer in Radovici, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
Stockwerk 2
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Luštica Bay Marina Village - 111,52 m2Eine luxuriöse Zwei…
$1,32M
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Wohnung 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 59 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Tivat - 59 m2 MeerblickEine moderne Zwei-Zimmer-Wohnung s…
$373,930
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Die Wohnung befindet sich in einem modernen Wohngebäude mit Swimmingpool und schönem Landsch…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Stockwerk 2
Drei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Boka Place, Tivat - 110 m2Eine komplett eingerichtete Dre…
$977,971
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Wohnung in Radovici, Montenegro
Wohnung
Radovici, Montenegro
Fläche 45 m²
Stockwerk 2
Studio-Apartment zum Verkauf in The Chedi Residences, Luštica Bay – 45,44 m2Ein luxuriöses S…
$517,750
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Wohnung in Tivat, Montenegro
Wohnung
Tivat, Montenegro
$374,769
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
In einem ruhigen Vorort von Tivat gelegen, bietet dieser wunderschöne Komplex eine perfekte …
$251,384
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Eingebettet inmitten atemberaubender natürlicher Schönheit bietet diese wunderschöne Wohnanl…
$334,963
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Wohnung 3 zimmer in Mrcevac, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Mrcevac, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
Wir bieten zum Verkauf eine Wohnung mit moderner Dekoration in einem neuen Wohngebäude in Ti…
$311,347
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Waterfront Apartments in der Nähe von Porto Montenegro, Opatovo, Tivat Luxury Apartments in …
$462,337
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Wohnung in Tivat, Montenegro
Wohnung
Tivat, Montenegro
Fläche 39 m²
Verfügbare Wohnungsbereiche: 26 m2 - 124 m2 Wir stellen einen neuen Wohnblock im idyllischen…
$151,158
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Wohnung in Tivat, Montenegro
Wohnung
Tivat, Montenegro
Fläche 46 m²
Exklusives Projekt in Donja Lastva, nahe Porto Montenegro Der Bau dieses schönen Projekts be…
$196,493
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Wohnung 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 59 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Kava, Tivat - 59 m2 mit privatem GartenEine moderne Zwei-…
$345,166
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung von 116,6 m2 m2 verfügbar außerhalb des Plans in Lustica Bay Neuentwickl…
$905,212
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Tivat

penthäuser
condos
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Gemeinde Tivat, Montenegro

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
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