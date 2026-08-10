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Penthäuser in Gemeinde Tivat, Montenegro

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Tivat
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40 immobilienobjekte total found
Penthouse in Donja Lastva, Montenegro
Penthouse
Donja Lastva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 3
Immobilien, MontenegroZu verkaufen ist ein Zwei-Zimmer-Penthouse von 125 m2 in einem neuen W…
$794,642
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 199 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$2,10M
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 231 m²
Stockwerk 4
Penthouse mit drei Schlafzimmern (141,76m2 Innenraum + 115,39m2 Terrasse) Die Wohnung verfüg…
$4,05M
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TekceTekce
Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$2,09M
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Penthouse 4 zimmer in Mrcevac, Montenegro
Penthouse 4 zimmer
Mrcevac, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 4/4
Eine komplett möblierte 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in unserem ersten Mini Condos Gebäude, …
$267,678
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Mini Condos
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 8/8
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$1,86M
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Penthouse in Mrcevac, Montenegro
Penthouse
Mrcevac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Stockwerk 4
Wir präsentieren Ihnen eine neue Wohnanlage in einem ruhigen Teil von Tivat, im Stadtteil Mr…
$1,16M
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 498 m²
Stockwerk 8/8
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 294 m²
Stockwerk 5/5
LAGEDieses Penthouse befindet sich in Tivat im exklusiven Porto Montenegro und bietet einen …
$3,77M
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 620 m²
Fläche: 620 m2 (320 m2 intern + 300 m2 Terrasse)Schlafzimmer: 4Badezimmer: 4 + 1Eine einziga…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Luxus Penthouse mit Panoramablick auf das Meer im Yachthafen von Superyachten Porto Monteneg…
$2,28M
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MONTBEL D.O.O.
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Fläche 217 m²
Stockwerk 3/3
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$779,523
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 199 m²
Stockwerk 8/8
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$2,12M
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/2
LAGEDieses Penthouse befindet sich in Tivat, nur 500m vom Stadtzentrum und 1 km vom Meer und…
$346,272
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Fläche 239 m²
Stockwerk 3/3
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$867,890
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 3/3
LAGEDieses Penthouse befindet sich in Tivat, nur 500 m vom Stadtzentrum entfernt. Der Strand…
$415,526
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Fläche 225 m²
Stockwerk 3/3
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$816,342
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 234 m²
Stockwerk 5/5
LAGEDieses Apartment befindet sich im Zentrum von Tivat, kombiniert urbanen Komfort mit eine…
$2,36M
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 357 m²
Fläche: 357 m2 (187 m2 + 170 m2 Terrassen)Schlafzimmer: 3Badezimmer: 3 + 1GaragenplatzPentho…
$3,22M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 247 m²
Stockwerk 4/4
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Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 498 m²
Stockwerk 8/8
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Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 437 m²
Stockwerk 6/6
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Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 8/8
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Luxus Penthouse mit 180° Meerblick in Porto Montenegro – Boka Place Erleben Sie das Leben an…
$2,09M
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Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 237 m²
Stockwerk 4/4
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Penthouse 3 zimmer in Mrcevac, Montenegro
Penthouse 3 zimmer
Mrcevac, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/1
Tivat is a beautiful coastal town located in the southwestern region of Montenegro. It is on…
$274,225
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 278 m²
Fläche: 278 m2 (202 m2 + 76 m2 Terrassen)Schlafzimmer: 4Badezimmer: 3 + 1Luxuriöse 4-Zimmer-…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Penthouse in Tivat, Montenegro
Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 437 m²
Wohnfläche: 437 m2 (185 m2 + 98 m2 Terrasse + 154 m2 Dachterrasse)Schlafzimmer: 3Badezimmer:…
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Penthouse
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
https://mdrealty.me/estate_proproperty/kvartira-v-tivat-2377/?utm_Source=tg#   Vicious
$243,264
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Penthouse 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Penthouse 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Zu verkaufen Penthouse mit zwei Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in Tivat Die P…
$258,200
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Immobilienangaben in Gemeinde Tivat, Montenegro

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mit Terrasse
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