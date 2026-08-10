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Eigentumswohnungen in Gemeinde Tivat, Montenegro

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Tivat
54
Radovici
50
Donja Lastva
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116 immobilienobjekte total found
Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 3/4
Luxus-Wohnung mit zwei Schlafzimmern in Regent 5*, Porto Montenegro Komplex in Tivat • 2 Sch…
$2,48M
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Condo 2 zimmer in Radovici, Montenegro
Condo 2 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Etagenzahl 4
Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in der Centrale Zone, Lustica Bay Komplex • 1 Schlafz…
$498,155
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Condo 4 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 4 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 437 m²
Stockwerk 6/6
Elite Penthouse mit 3 Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in der Residenz Elena, Po…
Preis auf Anfrage
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LDV InvestLDV Invest
Condo 1 zimmer in , Montenegro
Condo 1 zimmer
, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2
Wir bieten zum Verkauf ein Studio in der Gegend von Centrale, Luštica Bay - ein modernes Woh…
$403,598
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Condo 4 zimmer in , Montenegro
Condo 4 zimmer
, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
3-Zimmer-Haus mit einer Fläche von 155.29 m2 im neuen Komplex Lustica Bay - Die Gipfel • 3 S…
$1,67M
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Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 8/8
Luxus-Wohnung: möbliertes Duplex-Penthouse mit Meerblick und Marina Porto Montenegro - Thea …
$2,07M
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Condo 5 zimmer in Radovici, Montenegro
Condo 5 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 417 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten zum Verkauf eine Villa mit 4 Schlafzimmern in Marina Village, Luštica Bay - eine …
$5,20M
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Condo in Tivat, Montenegro
Condo
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 8
Porto Montenegro ist ein Symbol des elitären Lebens an der Adriaküste. Im Herzen von Tivat, …
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Condo 4 zimmer in , Montenegro
Condo 4 zimmer
, Montenegro
Zimmer 4
The Peaks - Stadthäuser Die exklusivste Sammlung von Stadthäusern innerhalb der Premium-Geme…
$2,52M
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Condo in Tivat, Montenegro
Condo
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Wir präsentieren Ihnen 56 Luxus-Wohnungen in einem neuen modernen Komplex der LUX-Klasse, di…
Preis auf Anfrage
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Condo in Tivat, Montenegro
Condo
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 5
Tauchen Sie ein in eine Welt von unglaublichem Luxus und anspruchsvollem Stil mit einem neue…
$1,50M
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Condo 1 zimmer in Radovici, Montenegro
Condo 1 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Studio mit Meerblick im neuen Luxus-Resortkomplex Lustica Bay • 1 Badezimmer • 1 Parkplatz •…
$656,135
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Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Stockwerk 2/6
Komplett eingerichtete Wohnung mit zwei Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in Port…
Preis auf Anfrage
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Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Geräumige Wohnung mit 2 Schlafzimmern in einer modernen Wohnanlage Ostro, die Teil des neuen…
$1,10M
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Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Luxus-Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Sirocco Gebäude, Boka Place, Porto Montenegro • 2 Schlafz…
$868,060
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Condo 3 zimmer in Radovici, Montenegro
Condo 3 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Wir bieten zum Verkauf Wohnungen mit 2 Schlafzimmern in Marina Village, Luštica Bay - ein Wo…
$1,44M
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Condo 3 zimmer in Radovici, Montenegro
Condo 3 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckige Villa von 130 m2 in Marina Village - Elite-Komplex Lustica Bay • 2 Schlafzimmer…
Preis auf Anfrage
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Condo 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Wohnung mit einem Schlafzimmer und Panoramablick auf das Meer in Porto Montenegro - Versa Ge…
$799,124
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Condo 1 zimmer in Radovici, Montenegro
Condo 1 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wir bieten zum Verkauf ein Studio in Marina Village, Luštica Bay - ein Wohngebiet in der Näh…
$623,847
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Condo 4 zimmer in Radovici, Montenegro
Condo 4 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Wir bieten zum Verkauf Wohnungen mit 3 Schlafzimmern in Marina Village, Luštica Bay - einer …
$1,96M
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Condo 1 zimmer in Radovici, Montenegro
Condo 1 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/2
Studio mit Panoramablick auf das Meer im neuen Luxuskomplex Lustica Bay • Fläche: 45 m2 • Wo…
$518,911
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Condo 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/4
Wohnung mit einem Schlafzimmer und Meerblick in Porto Montenegro - Gebäude Tara in Tivat • F…
Preis auf Anfrage
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Condo 3 zimmer in Radovici, Montenegro
Condo 3 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Exklusive Zwei-Zimmer-Wohnung im Maslina-Block, Marina Village im Luxuskomplex Lustica Bay •…
Preis auf Anfrage
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Condo 3 zimmer in Radovici, Montenegro
Condo 3 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Etagenzahl 2
Exklusives Penthouse in der ersten Linie vom Meer aus, betrieben von Chedi 5* in Lustica Bay…
Preis auf Anfrage
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Condo 2 zimmer in Radovici, Montenegro
Condo 2 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Wir bieten zum Verkauf Wohnungen mit 1 Schlafzimmer in Marina Village, Luštica Bay - ein Woh…
$841,790
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Condo 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 1/6
Gemütliche Ein-Zimmer-Wohnung von 81 m2 in einer Elite-Wohnanlage Aqua, Porto Montenegro, in…
Preis auf Anfrage
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Condo 4 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 4 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 199 m²
Stockwerk 8/8
Geräumiges Penthouse mit drei Schlafzimmern im Ostro-Gebäude, Teil des neuen Luxusviertels B…
$2,09M
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Condo 4 zimmer in , Montenegro
Condo 4 zimmer
, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Wir bieten zum Verkauf eine 3-Zimmer-Wohnung in Heights, Luštica Bay - ein neues Wohngebiet …
$994,004
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Condo 4 zimmer in Radovici, Montenegro
Condo 4 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Wir bieten zum Verkauf eine geräumige Drei-Zimmer-Wohnung im neuen Premium-Horizon-Viertel i…
$2,01M
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Condo 1 zimmer in Radovici, Montenegro
Condo 1 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Wir bieten ein modernes Studio im neuen Premium-Viertel Horizon in der Bucht von Luštica zum…
$668,819
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Immobilienangaben in Gemeinde Tivat, Montenegro

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