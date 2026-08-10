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Studio-Wohnungen in Gemeinde Tivat, Montenegro

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Tivat
28
Radovici
10
42 immobilienobjekte total found
Studio in Mrcevac, Montenegro
Studio
Mrcevac, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 17 m²
Stockwerk 2
Wir bieten eine einzigartige Gelegenheit, ein schönes, brandneues Studio in Dumidran, Tivat …
$147,653
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Studio 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
studio apartment of 24.5 m² in the very center of Tivat, in the well-known Technomax buildin…
$146,002
MwSt.
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Fläche 46 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$662,023
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Modern One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity …
$640,638
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Studio 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Key Highlights Turnkey luxury apartments; high-grade finishes (natural stone facades & commo…
$130,290
MwSt.
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Studio in Radovici, Montenegro
Studio
Radovici, Montenegro
Zum Verkauf: Eine brandneue, ungenutzte Studiowohnung in der renommierten Luštica Bay Entwic…
$361,087
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/5
LAGEDas im Herzen von Tivat gelegene Apartment vereint städtebauliche Bequemlichkeit mit küs…
$459,834
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Entde…
$475,237
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Studio 2 zimmer in Mrcevac, Montenegro
Studio 2 zimmer
Mrcevac, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
Stockwerk 2/4
Verpassen Sie nicht! Dieses 22qm Studio mit einer 10qm Mezzanine kommt selten wieder auf den…
$130,960
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Mini Condos
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Etagenzahl 3
LAGEIn der Nähe von Porto Montenegro, der internationalen Schule und dem Stadtzentrum von Ti…
$118,292
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Studio 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Eine moderne Luxus-Studio-Wohnung zum Verkauf in Porto Montenegro, befindet sich im renommie…
$440,325
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Studio 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
A luxury studio apartment for sale in the prestigious Regent Pool Club Residences, located i…
$492,469
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Fläche 27 m²
Montenegro. Tivat. Glück🌏🇲🇪Immobilien vom Entwickler in der Infrastruktur-Komplex mit Berg- …
$116,140
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
Stockwerk 1/3
LAGEIn einer ruhigen Gegend von Tivat gelegen, ist dieses Studio-Apartment nur 2,3 km vom St…
$132,461
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/6
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$528,064
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2/5
LAGEDieses Apartment befindet sich in Tivat, 1 km vom Stadtzentrum entfernt. Das Meer und de…
$143,552
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Modern One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity …
$864,279
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Studio 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Entde…
$472,770
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Fläche 25 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$110,152
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Studio 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Studiowohnung von 24.5 m2 im Zentrum von Tivat, im bekannten Technomax Gebäude. Dank seiner …
$146,002
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Studio in Radovici, Montenegro
Studio
Radovici, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Zum Verkauf: Eine brandneue, ungenutzte Studiowohnung in der renommierten Luštica Bay Entwic…
$361,015
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Studio 1 zimmer in Radovici, Montenegro
Studio 1 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Zum Verkauf: Eine brandneue, ungenutzte Studiowohnung in der renommierten Luštica Bay Entwic…
$359,212
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Studio in Radovici, Montenegro
Studio
Radovici, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Zum Verkauf: Eine brandneue, ungenutzte Studiowohnung in der renommierten Luštica Bay Entwic…
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Studio in Gemeinde Tivat, Montenegro
Studio
Gemeinde Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 1/4
LAGEDiese Wohnung befindet sich in der Gemeinde Tivat, 3 km vom Stadtzentrum und 800 m vom M…
$120,310
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Studio 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
A modern luxury studio apartment for sale in Porto Montenegro, located in the prestigious Bo…
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Studio in Radovici, Montenegro
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Radovici, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Zum Verkauf: Eine brandneue, ungenutzte Studiowohnung in der renommierten Luštica Bay Entwic…
$361,920
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Tivat, Montenegro
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Fläche 42 m²
Ein Luxus-Studio-Wohnung zum Verkauf in den renommierten Regent Pool Club Residences, im Bai…
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Wichtige Highlights Turnkey Luxus-Wohnungen; hochwertige Oberflächen (natürliche Steinfassad…
$131,956
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Disco…
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Studio in Radovici, Montenegro
Studio
Radovici, Montenegro
Fläche 44 m²
Luštica Bay ist Ihr neues Zuhause unter der Adria Sonne, umgeben von majestätischer Schönhei…
$301,762
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Immobilienangaben in Gemeinde Tivat, Montenegro

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