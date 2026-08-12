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Betriebsgebäude in Ukraine

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Odessa
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Oblast Odessa
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Produktion 3 000 m² in Dobroolexandriwka, Ukraine
Produktion 3 000 m²
Dobroolexandriwka, Ukraine
Fläche 3 000 m²
Eine lebende Farm mit Tieren und eine ganze Basis für die Arbeit in der Region Odeka, dem Be…
$240,000
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Produktion 6 200 m² in Ussatowe, Ukraine
Produktion 6 200 m²
Ussatowe, Ukraine
Fläche 6 200 m²
Verkauf von Universal Investment Complex auf 6 Hektar kann auf 27 Hektar erweitert werden Lo…
$4,50M
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Produktion 12 159 m² in Wylkowe, Ukraine
Produktion 12 159 m²
Wylkowe, Ukraine
Fläche 12 159 m²
Eine einzigartige promissory-logistische Maidanchik auf der Donau-Backel mit einer direkten …
$3,00M
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Produktion 15 600 m² in Odessa, Ukraine
Produktion 15 600 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 15 600 m²
Verkaufen Sie einen Komplex von nicht-Dorf-Verunreinigungen von kolischen Pflanzen-Budmateri…
$2,50M
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TAX FREE ZONE – Industrial Park R-33 in Borschtschi, Ukraine
TAX FREE ZONE – Industrial Park R-33
Borschtschi, Ukraine
Fläche 14 593 m²
Etagenzahl 3
Industriepark R-33 1. Strategic Overview Der Industriepark R-33 ist ein kontrolliertes…
$6,28M
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Produktion 1 500 m² in Piwdenne, Ukraine
Produktion 1 500 m²
Piwdenne, Ukraine
Fläche 1 500 m²
Eine generische Fertigungsanlage mit zusätzlicher Landregion Lokal: m. South ist das strate…
$1,45M
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Produktion 5 000 m² in Odessa, Ukraine
Produktion 5 000 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 5 000 m²
8.3 Hektar Infrastruktur ist die maximale Kapazität der Rechnung von Odesa Hafen. ¶ Um den L…
$3,00M
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Produktion 26 762 m² in Bolharka, Ukraine
Produktion 26 762 m²
Bolharka, Ukraine
Fläche 26 762 m²
Agrokomplex zu verkaufen: ptachofactory Bauernhof mit Viroshchuvannia Ralikiv, 19 Hektar, 26…
$2,40M
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Produktion 3 082 m² in Odessa, Ukraine
Produktion 3 082 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 3 082 m²
Hauptmerkmale: Baufläche: 2982 m 2 Die Fläche des Grundstücks: 2.4 ha (ein staatlicher Akt d…
$2,50M
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Produktion 15 000 m² in Odessa, Ukraine
Produktion 15 000 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 15 000 m²
Die Odega Industriesuite, die wirklich den "Start ohne langes Tanzen" -4 ha privates Industr…
$5,00M
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Produktion 3 119 m² in Odessa, Ukraine
Produktion 3 119 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 3 119 m²
Zum Verkauf 3-overhead ocreme budivlya virobniche shop zagali area of 2 723 m2, mit einem su…
$500,000
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Produktion 32 844 m² in Rajon Ismajil, Ukraine
Produktion 32 844 m²
Rajon Ismajil, Ukraine
Fläche 32 844 m²
Landwirtschaftliche Anlage in der Region Odessa Geografische Lage: Rostashuvanna auf dem Co…
$4,30M
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