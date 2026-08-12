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Lagerräume in Ukraine

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Odessa
6
Oblast Odessa
8
9 immobilienobjekte total found
Lager 3 000 m² in Odessa, Ukraine
Lager 3 000 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 3 000 m²
Wir bieten Ihnen einen industriellen Komplex, der etwa 200 Meter vom Odesa-Santa Grass entfe…
$1,38M
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Lager 3 500 m² in Odessa, Ukraine
Lager 3 500 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 3 500 m²
Ein multifunktionaler Komplex im Odessa Center Das Geographische Zentrum der Stadt Regie 124…
$600,000
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Lager 15 842 m² in Odessa, Ukraine
Lager 15 842 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 15 842 m²
Ein industrieller Komplex in Odessa, mit einer 30-Fuß-Verzweigung und einer Bombenfabrik in …
$3,00M
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Lager 2 113 m² in Ussatowe, Ukraine
Lager 2 113 m²
Ussatowe, Ukraine
Fläche 2 113 m²
Der Verkauf des Kühlschrankkomplexes ist .83 ha, geschäftsbereit, 2113 m Ort: Eine ideale D…
$700,000
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Lager 950 m² in Odessa, Ukraine
Lager 950 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 950 m²
Grüne Region von 17 Pitch mit dem Hangar Die Fassade zum Schleier. Wie geht's? - 38 Meter Gr…
$480,000
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Lager 700 m² in Odessa, Ukraine
Lager 700 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 700 m²
Grünfläche von 12 Gipfeln mit Steinbau Voila Fassade. o.World. Grundstück in Privatbesitz fü…
$840,000
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Lager 125 m² in Odessa, Ukraine
Lager 125 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 125 m²
Verkaufen Sie die Hauptverbindung mit professioneller kalter Ausrüstung. Die ideale Option z…
$85,000
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Lager 5 000 m² in Boryspil, Ukraine
Lager 5 000 m²
Boryspil, Ukraine
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 1
Lagerkomplex im Bereich Boryspil.Es ist ideal für die Lagerung von pharmazeutischen Produkte…
$4,00M
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Lager 309 m² in Oblast Odessa, Ukraine
Lager 309 m²
Oblast Odessa, Ukraine
Fläche 309 m²
Lager 309 m2 + Büros und Standort - Nikolai Borovsky St., OdessaWir bieten ein trockenes, be…
$1,384
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