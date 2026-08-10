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Budapest
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Transdanubien
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Westtransdanubien
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Mittelungarn
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16 immobilienobjekte total found
Hotel 435 m² in Heviz, Ungarn
Hotel 435 m²
Heviz, Ungarn
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 435 m²
Etagenzahl 3
Immobilien für Leben und Arbeit.Mini-Hotel im Thermalbad Heviz!Eine Villa steht zum Verkauf,…
$494,193
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Hotel in Budapest, Ungarn
Hotel
Budapest, Ungarn
Im Zentrum von Budapest, am 1081 (8. Bezirk, Jozsefvaros), zum Verkauf ein funktionierendes …
$8,78M
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Hotel 450 m² in Budapest, Ungarn
Hotel 450 m²
Budapest, Ungarn
Fläche 450 m²
Modernes 4-Sterne-Hotel mit ausgezeichneter Lage und stabilem Betrieb. Das ideale Investitio…
$9,90M
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TekceTekce
Hotel in Budapest, Ungarn
Hotel
Budapest, Ungarn
Zu verkaufen ist ein Boutique-Hotel mit 8 Wohnungen als Gewerbeimmobilien registriert, im He…
$1,47M
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Hotel 225 m² in Osli, Ungarn
Hotel 225 m²
Osli, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 225 m²
Dieser Erholungs- und Veranstaltungspark befindet sich in einer der malerischsten Ecken West…
$3,60M
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Hotel in Budapest, Ungarn
Hotel
Budapest, Ungarn
1071 Budapest hat ein komplett renoviertes Gebäude verkauft, das jetzt als Hostel fungiert. …
$4,44M
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Hotel 1 490 m² in Bukkszek, Ungarn
Hotel 1 490 m²
Bukkszek, Ungarn
Fläche 1 490 m²
Willkommen bei unserer spannenden Gelegenheit im Gesundheitswesen zum Kauf! Dieses Gesundhe…
$3,19M
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Hotel in Heviz, Ungarn
Hotel
Heviz, Ungarn
Etagenzahl 3
Zu verkaufen ist ein voll ausgestattetes Hotel in der Ortschaft Heviz, bekannt für seinen ei…
$3,01M
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Hotel 1 943 m² in Budapest, Ungarn
Hotel 1 943 m²
Budapest, Ungarn
Fläche 1 943 m²
Zu verkaufen ist ein voll funktionsfähiges Hotel mit einer Gesamtfläche von 1,943 m2 und 16 …
$10,06M
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Hotel 226 m² in Budapest, Ungarn
Hotel 226 m²
Budapest, Ungarn
Fläche 226 m²
Stockwerk 5
Zimmer mit Frühstück BUDAPEST, DISTRICT 1 1.250.000 EUR + Mehrwertsteuer EXCELLENT LOCATION …
$1,45M
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Hotel 860 m² in Ödenburg, Ungarn
Hotel 860 m²
Ödenburg, Ungarn
Fläche 860 m²
Ein kleines Hotel steht zum Verkauf in 9027 Györ. Das 2001 erbaute Hotel verfügt über 13 Zim…
$1,28M
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Hotel 270 m² in Budapest, Ungarn
Hotel 270 m²
Budapest, Ungarn
Fläche 270 m²
1.450.000 EUR + Mehrwertsteuer EXCELLENT LOCATION - BUDAPEST 7th DISTRICT - GRAND BOULEVARD …
$1,68M
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Hotel 1 200 m² in Budapest, Ungarn
Hotel 1 200 m²
Budapest, Ungarn
Fläche 1 200 m²
26-ROOM APARTMENT HAUS BUDAPEST DISTRICT 6 8.000.000 EUR EXCELLENT LOCATION - 1.200 SM - 26 …
$9,28M
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Hotel 520 m² in Heviz, Ungarn
Hotel 520 m²
Heviz, Ungarn
Zimmer 11
Fläche 520 m²
Etagenzahl 4
Auf einer der beliebtesten Straßen des Resort-Stadt Heviz, nur 10 Gehminuten vom berühmten T…
$1,34M
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Hotel 2 437 m² in Monoszlo, Ungarn
Hotel 2 437 m²
Monoszlo, Ungarn
Fläche 2 437 m²
Dieses Weingut ist ein 10-Hektar-Weinhof, der überwiegend Rotwein produziert. Es ist ein Pre…
$6,38M
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Hotel 1 120 m² in Budapest, Ungarn
Hotel 1 120 m²
Budapest, Ungarn
Fläche 1 120 m²
13 WOHNUNGEN 46 ROOE 90 GUES BUDAPEST PALACE QUARTER 5.200.000 EUR ENTWICKLUNG DES COMMERCIA…
$6,03M
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