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Häuser in Ungarn

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Budapest
11
Transdanubien
21
Mittelungarn
20
Westtransdanubien
17
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42 immobilienobjekte total found
Haus in Balassagyarmat, Ungarn
Haus
Balassagyarmat, Ungarn
Fläche 330 000 m²
In dem kleinen Dorf Iliny in Nordungarn in der Nähe von Balassagyarmat im Kreis Nógrád mit r…
$1,14M
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Haus 5 zimmer in Tschemer, Ungarn
Haus 5 zimmer
Tschemer, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Villa 2 zimmer in Kemeneshogyesz, Ungarn
Villa 2 zimmer
Kemeneshogyesz, Ungarn
Zimmer 2
Fläche 90 m²
Am linken Ufer des Marcal, zwischen Magyargencs und Szergény, liegt das kleine Dorf Kemenesh…
$63,378
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TekceTekce
Haus in Budapest, Ungarn
Haus
Budapest, Ungarn
Dieses luxuriöse, 149 m2 (gross) Doppelhaus mit drei Balkonen, einer Terrasse, einem private…
$1,05M
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International real estate agency Habita
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Villa 11 zimmer in Rigacs, Ungarn
Villa 11 zimmer
Rigacs, Ungarn
Zimmer 11
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine gepflegte Anlage in der Region Central Transdanubia mit vielfältigen Nutzungsmöglichkei…
$259,756
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Herrenhaus 6 zimmer in Schaumar, Ungarn
Herrenhaus 6 zimmer
Schaumar, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Etagenzahl 2
An der Grenze von Budapest in Shoymar, das Haus des Baus im Jahr 2018, 430 m2, 2 Stockwerke …
$1,40M
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Haus 5 zimmer in Rautzenmarkt, Ungarn
Haus 5 zimmer
Rautzenmarkt, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
In einer der exklusivsten und landschaftlich schönsten Lagen von Ráckeve, am Ende der Balabá…
$1,17M
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Haus in Rautzenmarkt, Ungarn
Haus
Rautzenmarkt, Ungarn
In einer der exklusivsten und natürlich fesselndsten Orte von Ráckeve, an der Spitze der Ins…
$1,24M
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Haus in Paloznak, Ungarn
Haus
Paloznak, Ungarn
$797,305
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International real estate agency Habita
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Haus 7 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 7 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
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Haus in Budapest, Ungarn
Haus
Budapest, Ungarn
Ein wunderschön gepflegtes, freistehendes Familienhaus steht zum Verkauf in Zuglós begehrtes…
$985,863
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International real estate agency Habita
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Villa 6 zimmer in Pomaz, Ungarn
Villa 6 zimmer
Pomaz, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 243 m²
In einer der ruhigsten Gegenden von 2013 bietet Pomaz ein modernes, freistehendes Wohnhaus m…
$599,721
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Haus 6 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 6 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Gewerbe- und Wohnimmobilien zum Verkauf – Bezirk XVI, BudapestNur 200 Meter von der Kerepesi…
$803,871
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Haus 8 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 8 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
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Ferienhaus 4 zimmer in Heviz, Ungarn
Ferienhaus 4 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein modernes Familienhaus in Hévíz, in einer ruhigen und gemütlichen Gegend…
$436,340
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Haus 6 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 6 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Einfamilienhaus mit ausgezeichneter Lage – Budapest, Bezirk XVI., Főhadnagy StreetIn einer r…
$528,258
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Villa 6 zimmer in Zalaegerszegi jaras, Ungarn
Villa 6 zimmer
Zalaegerszegi jaras, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 500 m²
Etagenzahl 3
Diese 487 Hektar große Immobilie steht zum Verkauf im Kupfer der Halle (Nordwest-Ungarn), nu…
$5,03M
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Villa 6 zimmer in Osli, Ungarn
Villa 6 zimmer
Osli, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 225 m²
Beschreibung des Gegenstands Zum Verkauf steht ein ungarisches Unternehmen (Kft), das ein Pa…
$3,60M
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Herrenhaus 6 zimmer in Gyenesdias, Ungarn
Herrenhaus 6 zimmer
Gyenesdias, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Elegantes zweistöckiges Haus in der Nähe von Balaton - die perfekte Kombination aus Komfort …
$724,415
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Haus in Budapest, Ungarn
Haus
Budapest, Ungarn
Wir bieten Ihnen dieses dreistöckige Gewerbeimmobilien auf einem 975 m2 großen GrundstÃ1⁄4ck…
$823,148
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Villa 6 zimmer in Heviz, Ungarn
Villa 6 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Dieses attraktive Einfamilienhaus bei 8380 Hévíz kombiniert modernen Komfort, hochwertige Ob…
$474,009
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Haus 8 zimmer in Heviz, Ungarn
Haus 8 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 317 m²
Etagenzahl 3
In einer der schönsten Panoramastraßen von H & eacute, v í z steht ein dreistöckiges Familie…
$577,856
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Haus 5 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 5 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Gut gepflegtes dreistöckiges Familienhaus zum Verkauf, in der grünen Wohngegend von Rákossze…
$539,742
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Haus in Fonjod, Ungarn
Haus
Fonjod, Ungarn
In Fonyód, einer der schönsten Lagen am südlichen Ufer des Balaton-Sees, in der Nähe des Síp…
$404,060
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International real estate agency Habita
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Villa 4 zimmer in Farad, Ungarn
Villa 4 zimmer
Farad, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
In dem kleinen Dorf Farád, nur 3 Fahrminuten von Csorna und ca. 35 Minuten von Győr entfernt…
$225,670
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Haus 4 zimmer in Nempthy, Ungarn
Haus 4 zimmer
Nempthy, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf ein einzigartiges Anwesen mit einem ewigen Panorama auf den Hügeln von Lenti-heg…
$367,683
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Villa 3 zimmer in Tanakajd, Ungarn
Villa 3 zimmer
Tanakajd, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Beschreibung des Objekts Wir bieten zum Verkauf eine einzigartige ehemalige Mühle, gebaut 18…
$292,667
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Villa 8 zimmer in Balatongyorok, Ungarn
Villa 8 zimmer
Balatongyorok, Ungarn
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Luxushaus mit Panoramablick auf den Balaton mit zwei Terrassen!Wenn Sie davon träumen, in ei…
$1,45M
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Haus 5 zimmer in Vonyarcvashegy, Ungarn
Haus 5 zimmer
Vonyarcvashegy, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Etagenzahl 1
Moderne, hochwertige, bereit, Haus in einem der beliebtesten Dörfer am Plattensee zu begleic…
$541,073
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Haus 12 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 12 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 12
Fläche 410 m²
Diese stilvolle Villa der 1930er Jahre liegt am Südhang des Mount Sas-hegy ("Adlerberg") - i…
$1,63M
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Eigenschaftstypen in Ungarn

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