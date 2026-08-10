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Villen in Ungarn

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Transdanubien
9
Mittelungarn
4
Westtransdanubien
7
13 immobilienobjekte total found
Villa 2 zimmer in Kemeneshogyesz, Ungarn
Villa 2 zimmer
Kemeneshogyesz, Ungarn
Zimmer 2
Fläche 90 m²
Am linken Ufer des Marcal, zwischen Magyargencs und Szergény, liegt das kleine Dorf Kemenesh…
$63,378
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Villa 11 zimmer in Rigacs, Ungarn
Villa 11 zimmer
Rigacs, Ungarn
Zimmer 11
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine gepflegte Anlage in der Region Central Transdanubia mit vielfältigen Nutzungsmöglichkei…
$259,756
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Villa 6 zimmer in Pomaz, Ungarn
Villa 6 zimmer
Pomaz, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 243 m²
In einer der ruhigsten Gegenden von 2013 bietet Pomaz ein modernes, freistehendes Wohnhaus m…
$599,721
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Villa 6 zimmer in Zalaegerszegi jaras, Ungarn
Villa 6 zimmer
Zalaegerszegi jaras, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 500 m²
Etagenzahl 3
Diese 487 Hektar große Immobilie steht zum Verkauf im Kupfer der Halle (Nordwest-Ungarn), nu…
$5,03M
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Villa 6 zimmer in Osli, Ungarn
Villa 6 zimmer
Osli, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 225 m²
Beschreibung des Gegenstands Zum Verkauf steht ein ungarisches Unternehmen (Kft), das ein Pa…
$3,60M
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Villa 6 zimmer in Heviz, Ungarn
Villa 6 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Dieses attraktive Einfamilienhaus bei 8380 Hévíz kombiniert modernen Komfort, hochwertige Ob…
$474,009
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Villa 4 zimmer in Farad, Ungarn
Villa 4 zimmer
Farad, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
In dem kleinen Dorf Farád, nur 3 Fahrminuten von Csorna und ca. 35 Minuten von Győr entfernt…
$225,670
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Villa 3 zimmer in Tanakajd, Ungarn
Villa 3 zimmer
Tanakajd, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Beschreibung des Objekts Wir bieten zum Verkauf eine einzigartige ehemalige Mühle, gebaut 18…
$292,667
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Villa 8 zimmer in Balatongyorok, Ungarn
Villa 8 zimmer
Balatongyorok, Ungarn
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Luxushaus mit Panoramablick auf den Balaton mit zwei Terrassen!Wenn Sie davon träumen, in ei…
$1,45M
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Villa 5 zimmer in Kisbajcs, Ungarn
Villa 5 zimmer
Kisbajcs, Ungarn
Zimmer 5
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Das Familienhaus zum Verkauf befindet sich in 9062 Kisbajcs im nordöstlichen Teil der Grafsc…
$405,976
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Villa 5 zimmer in Pomaz, Ungarn
Villa 5 zimmer
Pomaz, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
$687,231
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Villa 5 zimmer in Harast, Ungarn
Villa 5 zimmer
Harast, Ungarn
Zimmer 5
Fläche 260 m²
Ein 260 m2, 5-Zimmer-Haus steht zum Verkauf in 2330 Dunaharaszti (deutsch: Harrast - eine St…
$423,375
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Villa 4 zimmer in Schambeck, Ungarn
Villa 4 zimmer
Schambeck, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 172 m²
Etagenzahl 3
Das Anwesen befindet sich in Zsámbék, in einer ruhigen, grünen Gegend, in der Nähe der umlie…
$263,304
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