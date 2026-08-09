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Grundstücke in Ungarn

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5 immobilienobjekte total found
Grundstück in Kobrunn, Ungarn
Grundstück
Kobrunn, Ungarn
Fläche 43 050 m²
Investitionsprojekt für Industrie, Logistik und Energie in Kapuvar In der wirtschaftlich en…
$1,16M
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Grundstück in Gyorszemere, Ungarn
Grundstück
Gyorszemere, Ungarn
Fläche 580 000 m²
Land geeignet für PV Zwecke ist zum Verkauf in der Region Győr. Im Bereich südlich von …
$5,45M
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Grundstück in Tatabanyai jaras, Ungarn
Grundstück
Tatabanyai jaras, Ungarn
Fläche 600 000 m²
In Nordwest-Ungarn, in 2800 Tatabányai, ca. 60 km von Budapest entfernt, ist eine gemischte …
$8,35M
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Grundstück in Budapest, Ungarn
Grundstück
Budapest, Ungarn
Fläche 1 892 m²
Ein Grundstück von ca. 1.892 m2 ist im 12. Bezirk von Budapest zu verkaufen. Mehr Informati…
$1,74M
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Grundstück in Orkeny, Ungarn
Grundstück
Orkeny, Ungarn
Fläche 480 000 m²
Die Grundstücke zum Verkauf sind: 1. Eigenschaft! - Ja. Im inneren Teil der Fläche von 2377…
$13,88M
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