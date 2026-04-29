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Business zum Verkauf in Budva, Montenegro

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3 immobilienobjekte total found
Fertiges Geschäft 215 m² in Budva, Montenegro
Fertiges Geschäft 215 m²
Budva, Montenegro
Fläche 215 m²
Dreistöckige Villa befindet sich in Budva, 10 Gehminuten vom slawischen Strand der Altstadt …
Preis auf Anfrage
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Fertiges Geschäft 650 m² in Budva, Montenegro
Fertiges Geschäft 650 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 650 m²
Etagenzahl 4
Ein herrliches Hotel in der Stadt Budva. Es befindet sich an einem ausgezeichneten Ort, gesc…
$3,08M
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Fertiges Geschäft 317 m² in Budva, Montenegro
Fertiges Geschäft 317 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 317 m²
Stockwerk 2/2
Stellen Sie sich einen Morgen vor, wenn das Sonnenlicht sanft durch Panoramafenster durchdri…
$1,29M
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