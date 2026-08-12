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Wohnungen in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
1947
Becici
679
Rafailovici
224
Petrovac
146
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3 692 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Becici, Montenegro
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Becici, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 144 m²
Wohnung zum Verkauf in der Gegend von Becici, in der Nähe des Zentrums von Budva. Die Wohnun…
$360,929
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Аталанта
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Zum Verkauf steht eine schöne, komfortable Wohnung im Herzen der mittelalterlichen Altstadt …
$288,049
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Аталанта
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Studio in Becici, Montenegro
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Studio
Becici, Montenegro
Fläche 42 m²
Stockwerk 9/11
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$152,717
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/4
Eine gemütliche 2-Zimmer-Wohnung befindet sich auf der 1. Montenegrin Etage (2.) in einem 4-…
$136,622
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Zum Verkauf eine gemütliche Wohnung von 40 m2 im Herzen von Budva, nur wenige Schritte vom M…
$195,382
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Becici, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Becici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Diese geräumige 107 m2 Drei-Zimmer-Wohnung befindet sich im ersten Stock eines Wohngebäudes …
$343,273
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Eine gut positionierte Ein-Zimmer-Wohnung von 41 m2 steht zum Verkauf in der wünschenswerten…
$178,967
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Wohnung 1 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Einführung einer außergewöhnlichen, voll ausgestatteten Wohnung in der ruhigen und sehr bege…
$288,517
MwSt.
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Wohnung 1 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Entdecken Sie eine moderne Ein-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Lazi, Budva, einer der begehrte…
$137,079
MwSt.
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Becici, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Becici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
| 106 m2 | 3 Schlafzimmer | 2 Badezimmer | 1 Etage | Pool | Tiefgarage | 400 m zum Meer |Zum…
$392,066
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MONTBEL D.O.O.
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Wohnung 1 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine Ein-Zimmer-Wohnung in Podkošljun, Budva, einer der beg…
$166,150
MwSt.
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Wohnung 1 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Schweigen. Licht. Raum. Exklusive Privatsphäre. Willkommen in Ihrem privaten Heiligtum an de…
$624,298
MwSt.
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Wohnung in Budva, Montenegro
Wohnung
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/5
Die 26 m2 große Wohnung befindet sich im 1. Stock eines 5-stöckigen Gebäudes ohne Aufzug, un…
$127,172
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Wir bieten zum Verkauf eine funktionale und geräumige Wohnung in einer ruhigen Gegend von La…
$295,872
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
rchitektonischer Stil unter Wahrung der Gesamtidentität der Entwicklung. Spezifikationen (…
$167,019
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Wohnung 1 zimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Ruhe. Qualität. Atemberaubende Ansichten. Willkommen zu Ihrer perfekten Küstenflucht in Petr…
$180,353
MwSt.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 48 m²
Die zweite Bauphase umfasst ein Wohngebäude mit 12 Wohnungen, das in einem modernen architek…
$167,006
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Becici, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Becici, Montenegro
Schlafräume 1
Stilvolles 30 m2 Apartment mit einem Schlafzimmer mit herrlicher Aussicht in Bečići Eine st…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Entdecken Sie dieses geräumige Apartment mit einem Schlafzimmer in Babilonija, Budva, mit 67…
$231,221
MwSt.
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Wohnung 1 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Erleben Sie ein Premium-Leben im Herzen von Rozino, Budva, mit dieser wunderschön renovierte…
$344,425
MwSt.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Zum Verkauf steht eine möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer von 44 m2, im 1. Stock in ei…
$196,478
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Wohnung 5 zimmer in Becici, Montenegro
Wohnung 5 zimmer
Becici, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Fläche: 125 m2Schlafzimmer: 3Badezimmer: 2Luxus Penthouse mit drei Schlafzimmern mit Panoram…
$652,049
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Wohnung zum Verkauf in einem modernen geschlossenen Wohnkomplex in Becici - einer der liquid…
$260,252
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Monteonline
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Wohnung 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 6
$264,427
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Stockwerk 6/7
Große gemütliche Wohnung im MonteDreams-Komplex in Becici. Letzte Etage, Aufzug unmittelbar …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Zum Verkauf! COZY 1-BEDROOM APARTMENT MIT zwei TERRACEs, LAZI AREAEine ideale Option für kom…
$159,350
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Wohnung 1 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Eine Premium-Wohnung mit zwei Schlafzimmern von 141 m2 Nettofläche steht im exklusiven Dukle…
$1,20M
MwSt.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Budva. Ferienwohnungen im Elitekomplex Tre Cane Die Entfernung zum Meer beträgt 50m. Der K…
$407,288
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Stellen Sie sich ein Haus vor, in dem jedes Detail für Ihren Komfort gedacht wird: 136 m2 ex…
$520,248
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Monteonline
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Wohnung 2 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 1
Großzügiges 2-Zimmer-Apartment mit Panoramablick aufs Meer in der montenegrinischen Residenz…
$331,928
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Budva

penthäuser
condos
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Gemeinde Budva, Montenegro

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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