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Mehrstöckige Wohnungen in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
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6 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 508 m²
Etagenzahl 2
Penthouse zum Verkauf in Dukley Gardens!Eine luxuriöse Villa im exklusiven Dukley Gardens-Ko…
$2,54M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Becici, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Becici, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
🔥 Bechichichichichi - 350 m zum Meer! 🔥 Duplex 52 m2 - zwei Ebenen, Meer, Luft, hoch!ID-5871…
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 7
Zum Verkauf zweistöckige Wohnung mit 3 Schlafzimmern im Zentrum von Budva 🔥ID-585📐 Fläche: 1…
$406,595
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 314 m²
Luxury Penthouse for Sale in Dukley Gardens Total Area: 314 m² Description: • 3 spa…
$3,73M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Przno, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Przno, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 5/5
MONTENEGRO, PRZNO Luxury apartment for sale, next to the Blu gorizont comple Structure…
$320,651
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Real estate residence permit 8 I am a sinking, the presence
$262,381
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Immobilienangaben in Gemeinde Budva, Montenegro

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