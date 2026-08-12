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Eigentumswohnungen in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
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Condo 1 zimmer in Boreti, Montenegro
Condo 1 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 4/11
Wir bieten zum Verkauf ein Studio im Komplex Belvedere Residence, in einer der beliebtesten …
$111,854
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Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Stockwerk 2/4
Eine Wohnung wird zum Verkauf in der Luxus-Wohnung Dukley Gardens an der Adria angeboten. Di…
$1,44M
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Condo 1 zimmer in Rafailovici, Montenegro
Condo 1 zimmer
Rafailovici, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 2/9
Wir bieten zum Verkauf ein Studio mit Meerblick im Komplex Casa al Mare in Becici - 50 Meter…
$176,026
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DD CO DEDD CO DE
Condo in Przno, Montenegro
Condo
Przno, Montenegro
Fläche 73 m²
$556,409
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Bauherr
Mereha Developments
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Condo in Rafailovici, Montenegro
Condo
Rafailovici, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 2/11
Premium Wohnanlage auf der ersten Linie in Rafailovichi – Investitionen in Qualität und Stab…
$357,896
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Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 5
Wir bieten zum Verkauf Wohnungen in einer modernen Wohnanlage in einer ruhigen grünen Gegend…
$147,435
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Condo 2 zimmer in 43 b, Montenegro
Condo 2 zimmer
43 b, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 4/5
Wir bieten zum Verkauf eine Wohnung mit 1 Schlafzimmer in einer modernen Wohnanlage in Becic…
$212,754
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Condo 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Condo 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 5/8
Wir bieten zum Verkauf eine sonnige Wohnung mit 2 Schlafzimmern und eine Terrasse mit Meerbl…
$387,454
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Condo 3 zimmer in Budva, Montenegro
Condo 3 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 2/2
Wir bieten zum Verkauf eine Wohnung mit 2 Schlafzimmern in einer modernen Wohnanlage in der …
$247,002
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Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Etagenzahl 3
Ein exklusives Projekt einer großen Baufirma über Budva, nur 350 Meter vom alten Teil der St…
$547,740
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Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Dukley Gardens, auf der Halbinsel Zavala, im Herzen der geschäftigen Budva Riviera in Monten…
$945,572
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Condo in Przno, Montenegro
Condo
Przno, Montenegro
Fläche 47 m²
$408,549
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Bauherr
Mereha Developments
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Condo 2 zimmer in Budva, Montenegro
Condo 2 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 14
text
Preis auf Anfrage
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Condo in Przno, Montenegro
Condo
Przno, Montenegro
Fläche 49 m²
$429,483
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Mereha Developments
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English, Русский, Српски
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Condo 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Condo 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 2/5
Wir bieten zum Verkauf eine Wohnung mit 2 Schlafzimmern in der Anatolien-Komplex, im Dorf Be…
$344,788
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Condo in Boreti, Montenegro
Condo
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 9
Neubau im modernen Teil von Becici, mit ausgebauter Infrastruktur. Direkt zum Haus kommt ein…
$166,063
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Condo in Przno, Montenegro
Condo
Przno, Montenegro
Fläche 58 m²
$461,197
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Bauherr
Mereha Developments
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Condo in Becici, Montenegro
Condo
Becici, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Etagenzahl 10
Bellemond Residence Montenegro ist eine ausgezeichnete Luxus-Komplex auf der ersten Linie de…
Preis auf Anfrage
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Condo in Przno, Montenegro
Condo
Przno, Montenegro
Fläche 112 m²
$729,914
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Mereha Developments
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Condo in Przno, Montenegro
Condo
Przno, Montenegro
Fläche 49 m²
$400,851
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Mereha Developments
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Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 4
Willkommen in einer Elite Wohnanlage in der malerischen Stadt Tivat, Montenegro! Unsere Wohn…
$229,933
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Condo in Boreti, Montenegro
Condo
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 7
MONTESA HILL Clubhaus ist ein idealer Ort für diejenigen, die Ruhe und Komfort abseits der H…
$165,475
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Condo in Boreti, Montenegro
Condo
Boreti, Montenegro
Etagenzahl 3
Wir bieten zum Verkauf Wohnungen in einer neuen Wohnanlage in Becici - 2-3 Minuten vom Stran…
$171,125
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Condo 2 zimmer in Boreti, Montenegro
Condo 2 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 4/11
Wir bieten zum Verkauf eine Wohnung mit 1 Schlafzimmer in der Wohnanlage Belvedere Residence…
$173,893
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Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 9/13
Multifunktionale Luxus-Wohnanlage Porto Budva. Der Komplex liegt an der ersten Küste im Herz…
$350,984
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Condo in Boreti, Montenegro
Condo
Boreti, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 6
Wir präsentieren Ihnen luxuriöse Apartments in einem neuen modernen Komplex des Resort-Berei…
Preis auf Anfrage
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Condo in Przno, Montenegro
Condo
Przno, Montenegro
Fläche 54 m²
$351,969
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Bauherr
Mereha Developments
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Condo 1 zimmer in Przno, Montenegro
Condo 1 zimmer
Przno, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 4
Wir bieten zum Verkauf ein Studio in einer Premium-Wohnanlage in der Gegend von Sveti Stefan…
$326,914
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Condo in Rafailovici, Montenegro
Condo
Rafailovici, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 242 m²
Stockwerk 3
Dukley Gardens verfügt über 36 Residenzen mit 202 de luxe Wohnungen mit Bereichen von 136 bi…
$2,09M
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Condo 3 zimmer in 43 b, Montenegro
Condo 3 zimmer
43 b, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 5/5
Wir bieten ein zweistöckiges Penthouse mit 2 Schlafzimmern in einer neuen Wohnanlage in Beci…
$1,21M
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Immobilienangaben in Gemeinde Budva, Montenegro

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