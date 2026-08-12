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Penthäuser in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
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Becici
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Rafailovici
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Przno
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70 immobilienobjekte total found
Penthouse in Budva, Montenegro
Penthouse
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Büro- und Einkaufskomplex TQ Plaza: Das Penthouse ist derzeit im Verkauf. Mit Blick auf das …
$1,18M
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MONTBEL D.O.O.
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Penthouse 2 zimmer in Budva, Montenegro
Penthouse 2 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 7
🔥 Einzigartiges Penthouse 108 m2 im Herzen von Budva - Ihr Zuhause mit Blick auf die Stadt u…
$395,180
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Penthouse in Budva, Montenegro
Penthouse
Budva, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 258 m²
Stockwerk 15/15
LAGEDieses luxuriöse Apartment in Budva liegt nur 500 m vom Stadtzentrum und nur 20 m vom Me…
$3,16M
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Penthouse 4 zimmer in Budva, Montenegro
Penthouse 4 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 6/6
#sale #budvaID 221🏠 Geräumiges Penthouse zum Verkauf in einem modernen Wohnkomplex Old Baker…
$513,022
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Penthouse in Budva, Montenegro
Penthouse
Budva, Montenegro
Fläche 508 m²
Penthouse in Dukley Gardens Preis — 2.200.000 € Ein einzigartiges Penthouse mit 508 m² wir…
$2,57M
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Penthouse in Budva, Montenegro
Penthouse
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 268 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$910,335
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Penthouse in Becici, Montenegro
Penthouse
Becici, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 5/5
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$1,23M
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Penthouse 4 zimmer in Boreti, Montenegro
Penthouse 4 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Stockwerk 7/7
$776,080
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Penthouse in Budva, Montenegro
Penthouse
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$460,930
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse 5 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Penthouse 5 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 4
☀️ID-557📐 5 коянат2 ванннANHANG 🛋 ⛵️
$397,528
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Penthouse 3 zimmer in Przno, Montenegro
Penthouse 3 zimmer
Przno, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Stockwerk 4
🔥 Exklusives Penthouse in Kamenovo ist Ihr Schlüssel zum Luxus und einem stabilen Einkommen!…
$477,282
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Penthouse 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Penthouse 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Stockwerk 4/5
Penthouse 98 m2 (65 m2 Wohnfläche + 33 m2 Terrasse) + Garage 14 m2📍 Budva, Delmare Residence…
$349,397
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Penthouse 4 zimmer in Budva, Montenegro
Penthouse 4 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 5/5
Geräumiges Penthouse mit einer Fläche von 138 m2 steht im Komplex Dubovica Lux in Budva zum …
$554,758
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Status-M, D.O.O
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Penthouse in Budva, Montenegro
Penthouse
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 396 m²
Exklusive Wohnung zum Verkauf - penthouse 396 m.k. große Dachterrasse mit eigenem Pool Die…
$1,17M
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MONTBEL D.O.O.
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Penthouse in Rafailovici, Montenegro
Penthouse
Rafailovici, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 350 m²
Stockwerk 3
New penthouse in Montenegro in the resort town Rafailovici on the first line. The apartment …
$729,979
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Аталанта
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Penthouse 3 zimmer in Budva, Montenegro
Penthouse 3 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
Penthouse-Verkauf in Budva 🌆ID-351📐 Gesamtfläche: 263.72 m2(124.84 m2 + ausgestattet Dach 20…
$1,00M
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Penthouse 3 zimmer in Budva, Montenegro
Penthouse 3 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 11
⭐️ Luxus Penthouse Verkauf in BudwigID-686📍 Standort: Budva, Heimat des WOW Hotels🏖 Zum Meer…
$963,795
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Penthouse in Becici, Montenegro
Penthouse
Becici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 184 m²
Bereiche und Preise: 39 qm Studio - 138 454 Euro (Nr. 203) Teilmöbel-Bonus 50 Quadratmeter…
$856,292
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MONTBEL D.O.O.
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Penthouse 4 zimmer in Budva, Montenegro
Penthouse 4 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
LUXURIÖSES PENTHOUSE ZUM VERKAUF IN BUDVA Lage: Budva, Gebäude des Hotels WOW Entfernung…
Preis auf Anfrage
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Penthouse in Becici, Montenegro
Penthouse
Becici, Montenegro
Schlafräume 1
Stockwerk 8
Penthouse zum Verkauf in Sunny Side Resort & Spa Komplex mit herrlichem Meerblick.Sunny Side…
$306,559
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Аталанта
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Penthouse 2 zimmer in Budva, Montenegro
Penthouse 2 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 508 m²
Etagenzahl 2
Der Verkauf eines einzigartigen Penthouses in der renommierten Anlage Dukley Gardens ⭐️🌳ID-5…
$2,59M
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Penthouse in Becici, Montenegro
Penthouse
Becici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 256 m²
Penthouse in Becicici in einem malerischen Clubhaus mit Panoramablick von den Terrassen, mit…
$760,609
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MONTBEL D.O.O.
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Penthouse in Budva, Montenegro
Penthouse
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 380 m²
Zum Verkauf Luxus Penthouse mit Panoramablick auf das Meer - 379.59 m2 im Komplex Royal View…
$2,12M
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Аталанта
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Penthouse in Budva, Montenegro
Penthouse
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 6/6
LAGEDieses Apartment befindet sich in Budva, 1,5 km vom Stadtzentrum und 1 km vom Meer und S…
$534,189
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Penthouse 3 zimmer in Budva, Montenegro
Penthouse 3 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/3
Ich werde eine Villa mit 2 Schlafzimmern in Dukley Gardens, Zavala verkaufenLage: Budva, Bez…
$1,69M
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Penthouse in Budva, Montenegro
Penthouse
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Stockwerk 6/6
Über das Projekt:• Komplex von 5 Gebäuden• Jedes Gebäude verfügt über 34 Apartments• schlüss…
$625,130
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Penthouse in Budva, Montenegro
Penthouse
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 508 m²
Stockwerk 2/3
LAGEDiese Duplex-Wohnung befindet sich in einem exklusiven Fünf-Sterne-Resort in Budva, nur …
$2,55M
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Penthouse in Budva, Montenegro
Penthouse
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Species Penthouse in Budva vom Entwickler. Eine Wohnung befindet sich in einem Haus im Zentr…
$565,653
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MONTBEL D.O.O.
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Penthouse 3 zimmer in Przno, Montenegro
Penthouse 3 zimmer
Przno, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Stockwerk 4
🏡 Zu verkaufen ein einzigartiges Penthouse von 151 m2 + 40 m2 Speisedecken in malerischen Ka…
$474,661
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Penthouse in Becici, Montenegro
Penthouse
Becici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Bereiche und Preise: 39 qm Studio - 138 454 Euro (Nr. 203) Teilmöbel-Bonus 50 Quadratmeter…
$557,403
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MONTBEL D.O.O.
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