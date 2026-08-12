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Studio-Wohnungen in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
34
Becici
11
Rafailovici
5
Boreti
5
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73 immobilienobjekte total found
Studio in Becici, Montenegro
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Studio
Becici, Montenegro
Fläche 42 m²
Stockwerk 9/11
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$152,717
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Studio 1 Schlafzimmer in Becici, Montenegro
Studio 1 Schlafzimmer
Becici, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Aufenthaltstitel für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkei…
$130,804
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Studio in Sveti Stefan, Montenegro
Studio
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 51 m²
Etagenzahl 4
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$436,152
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Studio in Rafailovici, Montenegro
Studio
Rafailovici, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/3
Zum Verkauf Studiowohnung in der Frontlinie in Rafailovici.Fläche der Wohnung 28m2 und befin…
$195,888
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Studio in Becici, Montenegro
Studio
Becici, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 3
🏡 Studio mit Balkon in Casa di Sofia, BecchiID-602📍 Bechichichi, Chernogoriya📐 Platz: 21 m2🏢…
$97,236
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Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5
Dieses geräumige und komfortable Studio-Apartment befindet sich im begehrten Stadtteil Rozin…
$104,636
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Studio 1 zimmer in Becici, Montenegro
Studio 1 zimmer
Becici, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 1
☀️ СтуID-618📐 📍 🏖 ❗️ == sync, berichtigt von elderman ==
$96,589
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Studio in Sveti Stefan, Montenegro
Studio
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 49 m²
Etagenzahl 4
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$390,954
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Studio 1 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Studio 1 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/3
A modern one-room apartment with an area of ​​43 sq.m. is for sale. in a residential complex…
$111,895
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Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Fläche 24 m²
Stockwerk 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$123,030
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Studio 1 zimmer in Becici, Montenegro
Studio 1 zimmer
Becici, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
gemütliche moderne Studiowohnung in der beliebten Residenz Casa di Sofia in Bečići, nur 4 Ge…
$85,168
MwSt.
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Studio in Becici, Montenegro
Studio
Becici, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 8
Dieses schöne, modern eingerichtete Studio befindet sich in einer außergewöhnlichen Lage, nu…
$238,338
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Studio 1 zimmer in Becici, Montenegro
Studio 1 zimmer
Becici, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
cozy modern studio apartment in the popular Casa di Sofia residence in Bečići, just 4 minute…
$85,168
MwSt.
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Studio 1 Schlafzimmer in Becici, Montenegro
Studio 1 Schlafzimmer
Becici, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 1
$122,925
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Studio in Sveti Stefan, Montenegro
Studio
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 57 m²
Etagenzahl 4
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$425,155
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Studio in Boreti, Montenegro
Studio
Boreti, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Studio in Bečići – 144.000 € / 45 m² Bezugsfertig | Möbel und Technik inklusive Zum Ve…
$167,952
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Studio in Gemeinde Budva, Montenegro
Studio
Gemeinde Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 3/4
Dieses Apartment befindet sich in einer ruhigen Gegend von Budva Municipality, nur 5 km vom …
$103,986
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Studio in Becici, Montenegro
Studio
Becici, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/6
LAGEDiese Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich in Bečići, Budva Gemeinde, 4 km vom Stadtzentrum…
$152,360
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Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Ich verkaufe Studios in Budvey.ID-614📐 Platz: 21 m2Home 2017 Jahre
$73,636
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Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Fläche 31 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$129,724
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Studio in Rafailovici, Montenegro
Studio
Rafailovici, Montenegro
Fläche 44 m²
Real estate in Becici – Sea Star complex Apartment characteristics: Area: 44 m² View: side s…
$357,251
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Studio in Gemeinde Budva, Montenegro
Studio
Gemeinde Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 2/6
LAGEDieses Apartment befindet sich in Bečići, Gemeinde Budva, 4 km vom Stadtzentrum von Budv…
$110,134
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Studio 1 zimmer in Budva, Montenegro
Studio 1 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
A fully furnished studio apartment for sale in the modern residential complex The Old Bakery…
$110,081
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Boreti, Montenegro
Studio 1 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
2 Minuten vom Strand · Neubau Wohnhaus · Sonderpreis – A1 Studio ApartmentA1 – Studio Apartm…
$94,295
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Boreti, Montenegro
Studio 1 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
2 Minuten vom Strand · Neubau Wohnhaus · Sonderangebotspreis – B5 – Apartment mit 1 Schlafzi…
$133,834
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Studio in Sveti Stefan, Montenegro
Studio
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 41 m²
Etagenzahl 4
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$326,467
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Studio 1 zimmer in Budva, Montenegro
Studio 1 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Eine kompakte und funktionale Studiowohnung zum Verkauf in Rozino, einer der praktischsten u…
$98,844
MwSt.
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Studio in Boreti, Montenegro
Studio
Boreti, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 3/11
Studiowohnung in Bečići Hills Wohnanlage. 3. Stock von 11, mit Aufzug. Teilweise eingerichte…
$114,900
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Studio in Becici, Montenegro
Studio
Becici, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 4
Luxus eingerichtetes Studio 1 Minute vom Meer entfernt – perfekt für Wohn- und Investitionen…
$308,095
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Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
Stockwerk 2
Geräumige Studiowohnung mit Meerblick in der Residenz "Montenegrina", Budva 🌅ID-543📐 Fläche:…
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Gemeinde Budva, Montenegro

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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