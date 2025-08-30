Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Mosta
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Mosta, Malta

3 immobilienobjekte total found
Villa in Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Die komplett eingerichtete Villa befindet sich 2 km vom Meer entfernt und erstreckt sich übe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
San Giacomo Montesano Ein großes landwirtschaftliches Grundstück, bestehend aus ca. 4 Hektar…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Anzahl der Badezimmer 3
Diese Residenz befindet sich im zentralen Teil von Malta an der Peripherie von Mosta Es hat …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen