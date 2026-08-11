Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. San Ġwann
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in San Gwann, Malta

;
6 immobilienobjekte total found
Villa in San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 3
Ein hervorragender komplett freistehender VILLA von wahrer Exzellenz, bietet ein großartiges…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Diese außergewöhnliche Villa befindet sich in den begehrten Gärten von Monterosa und bietet …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Etagenzahl 2
$1,29M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa 11 zimmer in San Gwann, Malta
Villa 11 zimmer
San Gwann, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Eine Anfrage stellen
Villa in San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Neu auf dem Markt ist diese schöne Doppelhaushälfte mit Grundstücken von ca. 500 Quadratmete…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 11 zimmer in San Gwann, Malta
Villa 11 zimmer
San Gwann, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen