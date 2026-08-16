Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. South Eastern Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in South Eastern Region, Malta

;
Marsascala
7
11 immobilienobjekte total found
Villa in Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Villa in Kappara Diese geräumige, freistehende Villa in Kappara befindet sich in der begehr…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Marsaxlokk, Malta
Villa
Marsaxlokk, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Luxus 400 SQM Villa mit vernetzter Garage in Shell-Form und Freehold Diese beeindruckende 4…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Marsascala Eine außergewöhnliche, vollständig freistehende Villa am Meer auf einer beeindruc…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Schlafräume 6
Entdecken Sie diese exquisite Ecke freistehende Villa in KAPPARA, sorgfältig nach höchsten S…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Kappara - In einer ruhigen und begehrten Wohngegend gelegen, wurden diese beiden modernen Vi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Marsaxlokk, Malta
Villa
Marsaxlokk, Malta
Schlafräume 4
Diese atemberaubende 4-Zimmer-Villa im charmanten Dorf Marsaxlokk ist der Inbegriff des luxu…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Villa in Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine hochgradig fertiggestellte Villa, die sich in dieser begehrten Gegend von Marsascala be…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Kappara - Diese Ecke, Doppelhaushälfte befindet sich in einer sehr schönen Wohngegend, auf e…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eine moderne Fully Detached Villa wurde nach hohen Standards fertig gestellt und in einer se…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Paola, Malta
Villa
Paola, Malta
Anzahl der Badezimmer 4
Eine schöne Fully Detached Villa auf 3 Straßen Sehr gut Lit Extra große Zimmer Unobstructed …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 11 zimmer in Cospicua, Malta
Villa 11 zimmer
Cospicua, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in South Eastern Region, Malta

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen