Villen in Rabat, Malta

7 immobilienobjekte total found
Villa in Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese Doppelhaushälfte befindet sich in der begehrten Gegend von Tal-Virtù, Rabat, bietet ei…
Preis auf Anfrage
Villa in Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Sole Agenten! Dieses in einer Million Villa bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für die…
Preis auf Anfrage
Villa in Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eingebettet in der prestigeträchtigen und ruhigen Gegend von Tal-Virtù, Rabat, bietet diese …
Preis auf Anfrage
TekceTekce
Villa in Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Schöne freistehende Villa auf einer Fläche von 2000m2, sehr private große Pool-Garten-Gäste …
Preis auf Anfrage
Villa in Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese atemberaubende Villa in Rabat, Malta bietet luxuriöses Wohnen mit seinen 4 geräumigen …
Preis auf Anfrage
Villa 11 zimmer in Rabat, Malta
Villa 11 zimmer
Rabat, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 940 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit Herrlicher Aussicht Spektakuläre Aussichten und Begehrte Lage In eine…
$2,37M
Villa in Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine von einer Art makellos gehaltene Villa mit einer Größe von ca. 335m2 in diesem viel beg…
Preis auf Anfrage
